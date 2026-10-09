Tham vấn, lấy ý kiến về 4 dự án luật trong lĩnh vực y tế và đời sống xã hội

Ngày 9/10, Đoàn ĐBQH thành phố phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến đối với 4 dự án luật thuộc lĩnh vực y tế và đời sống xã hội, dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.



Bốn dự án luật được lấy ý kiến gồm: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến từ thực tiễn quản lý và hoạt động chuyên môn, hướng tới hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng thống nhất, khả thi, rõ trách nhiệm và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đối với dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý của từng cơ quan, tăng cường hậu kiểm theo mức độ rủi ro; hoàn thiện quy định về điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, lưu mẫu thức ăn và xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm, đồng thời hạn chế chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra.

Với dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu làm rõ khái niệm, điều kiện hiến, lấy mô và bộ phận cơ thể người; quyền, nghĩa vụ của người hiến, người nhận; cơ chế bảo đảm nguồn lực phát triển hoạt động ghép tạng, đồng thời ngăn chặn hành vi trục lợi trong hiến, ghép.

Đại diện Chi cục ATTP thành phố đóng góp ý kiến về Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện quy định quản lý thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine mới, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, tăng cường bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và nâng cao hiệu quả thực thi các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh, chữa bệnh, dược và phòng, chống tác hại của rượu, bia, các đại biểu đề xuất hoàn thiện quy định về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; quy trình xác định mức độ khuyết tật; quản lý hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quản lý thuốc, giá thuốc, truy xuất nguồn gốc và kinh doanh thuốc trên môi trường mạng. Đồng thời, cần làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Vũ Ngọc Lâm, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, ghi nhận các ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật, góp phần bảo đảm quy định pháp luật sát thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.