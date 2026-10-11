Phường Liên Hoà: Đã bàn giao 362,25ha mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án

Ngày 10/10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) phường Liên Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác GPMB 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị

Hiện nay, phường Liên Hòa là địa phương triển khai nhiều dự án động lực nhất của thành phố Quảng Ninh; 9 tháng đầu năm 2026, địa phương triển khai GPMB 9 dự án (trong đó 3 dự án chuyển tiếp) với tổng diện tích thu hồi 1.530,04 ha, ảnh hưởng tới hơn 2.440 hộ gia đình, cá nhân. Hết quý III, phường đã hoàn thành GPMB cho 874 hộ dân, tổ chức diện tích GPMB 362,25ha và đã bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Quán triệt phương châm "Rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm", BCĐ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời. Các cơ quan liên quan đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực GPMB. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ trong quy trình GPMB từ khâu thống kê, kiểm đếm đến thẩm định, xác nhận kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Tuy nhiên, khối lượng công việc GPMB lớn, cán bộ thực hiện chuyên môn còn mỏng...dẫn đến tiến độ GPMB một số dự án chậm, chưa đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

Để đảm bảo tiến độ GPMB trong thời gian tới, phường Liên Hoà tiếp tục coi công tác GPMB là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; các cơ quan liên quan nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB. Địa phương phấn đấu trong tháng 10 năm nay phải bàn giao dứt điểm mặt bằng dự án Nhà xã hội và Dự án Đường dây điện 220kV Yên Hưng- Nam Hòa.

Song song với đó, tiếp tục duy trì, bố trí cán bộ làm 3 ca, kể cả Thứ Bảy, Chủ Nhật để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường phối hợp các khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp kiến nghị của người dân có đất thu hồi ngay tại cơ sở...