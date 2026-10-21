Phường Hồng Gai phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026

Chiều 21/10, Ủy ban MTTQ phường Hồng Gai tổ chức chương trình phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 và trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ủy ban MTTQ phường Hồng Gai trao tặng tivi cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, 5 chiếc tivi, 7 nồi cơm điện, 15 chiếc quạt điện đã được trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các suất quà là gần 40 triệu đồng từ nguồn Ủy ban MTTQ phường Hồng Gai huy động các nhà tài trợ, đơn vị hảo tâm ủng hộ.

Cùng ngày, tổ công tác của Ủy ban MTTQ phường đến trao trực tiếp tổng số tiền 45 triệu đồng hỗ trợ cho 3 hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, hư hại mới phát sinh trên địa bàn.

Các đại biểu quét mã QR ủng hộ Quỹ Vì người nghèo phường Hồng Gai nhân dịp lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026.

Tháng cao điểm Vì người nghèo diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11/2026. Ủy ban MTTQ phường Hồng Gai kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Ủy ban MTTQ phường Hồng Gai đến thăm và trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho hộ ông Vũ Quang (khu Trần Hưng Đạo 3, phường Hồng Gai).

Mục tiêu của chương trình nhằm lan tỏa nghĩa tình tương thân tương ái trong cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác an sinh xã hội, giúp các hộ khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.