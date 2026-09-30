Thợ mỏ vào ca: Chuyện nghề giám định than

Phía sau mỗi tấn than được khai thác và đưa vào sử dụng là công việc thầm lặng của những người làm nghề giám định than. Họ trực tiếp lấy mẫu, kiểm tra, đánh giá chất lượng tại kho, cảng, bãi tập kết và nơi giao nhận theo quy trình chặt chẽ. Kết quả giám định là cơ sở xác định chất lượng, khối lượng và giá trị từng lô hàng. Trong điều kiện bụi than, nắng nóng và môi trường làm việc đặc thù, những người giám định vẫn luôn đề cao sự chính xác, khách quan và trung thực.