TKV giữ nhịp tăng trưởng

Để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang giữ nhịp sản xuất, nâng sản lượng than sạch, đẩy nhanh đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Qua đó, TKV góp phần thúc đẩy tăng trưởng trên địa bàn và bảo đảm nguồn năng lượng cho nền kinh tế.

Hoạt động tiêu thụ than tại cảng Cửa Ông.

Là đơn vị khai thác than hầm lò có sản lượng cao nhất TKV, năm 2026 Công ty CP Than Vàng Danh đặt mục tiêu sản xuất hơn 4,42 triệu tấn than nguyên khai. Ngay từ đầu năm, công ty đã tập trung ổn định diện khai thác, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, nâng năng lực vận tải và tăng cường an toàn lao động.

Khi hoạt động khai thác ngày càng xuống sâu, diện sản xuất phân tán, yêu cầu về thông gió, vận tải, thoát nước và kiểm soát khí mỏ cũng cao hơn. Công ty bám sát tiến độ chuyển diện lò chợ, chuẩn bị diện khai thác mới, trong đó có lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ tại vỉa 5 khu II; duy trì các lò chợ sử dụng giàn chống ZRY và phát huy năng lực máy đào lò để bảo đảm diện sản xuất.

Ở khâu vận tải, Than Vàng Danh tự động hóa các tuyến lò chợ, cơ giới hóa xúc bốc, vận tải mỏ; củng cố tuyến vận tải chính tại giếng nghiêng mức +110/-200 và đường lò xuyên vỉa mức -175. Công ty cũng tập trung đào lò kết nối thông gió khu III-IV, đưa trạm quạt +230 vào hoạt động, duy trì hệ thống giám sát khí mỏ tự động và từng bước tự động hóa trạm quạt, trạm bơm thoát nước. Các giải pháp này vừa hỗ trợ tăng sản lượng, vừa cải thiện điều kiện làm việc, giữ an toàn cho người lao động. Dự kiến 9 tháng năm 2026, công ty sản xuất hơn 3,2 triệu tấn than, đạt doanh thu gần 4.900 tỷ đồng.

Cùng với sản xuất than, các lĩnh vực cơ khí, hóa chất, điện của TKV tập trung nâng hiệu quả hoạt động. Biến động giá nhiên liệu và nguồn cung năng lượng đang làm tăng chi phí đầu vào, nhất là ở các khâu khai thác, vận tải sử dụng nhiều xăng, dầu. Trước áp lực đó, Tập đoàn điều hành sản xuất linh hoạt, tiết giảm nhiên liệu và điện năng, tăng sản lượng sản xuất, tiêu thụ, đồng thời thúc đẩy các dự án đầu tư.

Nhờ các giải pháp này, hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV bám sát kế hoạch. Dự kiến trong 9 tháng, Tập đoàn sản xuất 28,89 triệu tấn than sạch, tiêu thụ 38,852 triệu tấn. Cả năm 2026, sản lượng than sạch dự kiến đạt 38,678 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ phấn đấu đạt 50,72 triệu tấn. Mục tiêu tăng sản lượng than sạch có ý nghĩa quan trọng khi nhu cầu than phục vụ sản xuất điện và các ngành kinh tế tiếp tục đặt ra yêu cầu cung ứng ổn định.

Công nhân Công ty CP Than Hà Lầm điều khiển hệ thống giàn chống trong lò chợ.

Dự kiến doanh thu 9 tháng của TKV đạt 139.235 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch năm; lợi nhuận hơn 4.700 tỷ đồng, bằng 92,9% kế hoạch. Tập đoàn phấn đấu cả năm đạt doanh thu 184.482 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 5.000 tỷ đồng; đóng góp vào ngân sách trên địa bàn Quảng Ninh dự kiến đạt 14.095 tỷ đồng trong 9 tháng và hơn 16.400 tỷ đồng cả năm. Các chỉ tiêu này cho thấy vai trò quan trọng của ngành Than đối với nguồn thu ngân sách và mục tiêu tăng trưởng của Quảng Ninh.

Để tạo dư địa sản xuất lâu dài, giai đoạn 2026-2030, TKV triển khai 18 dự án khai thác than, gồm 13 dự án đang đầu tư và 5 dự án trong giai đoạn chuẩn bị. Trong số đó có các dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng, khai thác than lộ thiên cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai, khai thác hầm lò khu Tân Yên - mỏ Đông Tràng Bạch. Khi khai thác được kết nối với sàng tuyển, chế biến, vận tải và kho cảng, năng lực cung ứng than sẽ tiếp tục được nâng lên.

Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Tổng Giám đốc TKV, cho biết: Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Tập đoàn đặt yêu cầu tăng thêm khoảng 1,5-2 triệu tấn than sạch từ các nguồn. Bên cạnh duy trì sản lượng than nguyên khai, TKV đẩy mạnh chế biến, thu hồi than sạch để bổ sung nguồn cung và nâng hiệu quả sản xuất. Trong những tháng cuối năm, các đơn vị rà soát, điều hành theo điều kiện thực tế và khả năng cung ứng của từng nguồn; các đơn vị khai thác lộ thiên tập trung nâng sản lượng than sạch.

Từ việc chuẩn bị diện khai thác, nâng hiệu quả từng khâu sản xuất đến thúc đẩy các dự án mới, TKV đang cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng bằng sản lượng và hiệu quả kinh doanh. Giữ vững nhịp sản xuất trong những tháng cuối năm sẽ giúp Tập đoàn tăng đóng góp cho Quảng Ninh, đồng thời bảo đảm nguồn than phục vụ nền kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.