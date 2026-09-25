Đảng ủy Than Quảng Ninh tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

Sáng 25/9, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2026.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tham gia tập huấn có 154 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Tại chương trình, các đại biểu trao đổi những nội dung mới và những vấn đề cần quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, như: Quy định số 207-QĐ/TW, (ngày 26/7/2026) của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 212-QĐ/TW (ngày 17/8/2026) của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Lớp tập huấn cũng tập trung làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng bộ trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trao đổi về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo Nghị định số 164/2026/NĐ-CP (ngày 15/5/2026) của Chính phủ; những khó khăn, vướng mắc trong kê khai, công khai tài sản, thu nhập và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại cơ sở.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ được cập nhật các quy định mới, thống nhất về nhận thức, phương pháp và quy trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong tình hình mới.

Đây cũng là dịp để cán bộ làm công tác kiểm tra trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hiệu quả, cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở.