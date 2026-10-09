Thư mời báo giá về việc cung cấp dịch vụ diễn viên múa phục vụ Chương trình nghệ thuật chính luận “Quảng Ninh – Một miền đất, một tình yêu”

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh trân trọng kính mời các doanh nghiệp, đơn vị có đủ năng lực cung cấp báo giá dịch vụ diễn viên múa phục vụ Chương trình nghệ thuật chính luận “Quảng Ninh – Một miền đất, một tình yêu”, làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

1. Nội dung báo giá: Số lượng diễn viên, đơn giá, tổng giá trị, thuế và các chi phí liên quan (nếu có); thời gian thực hiện và hiệu lực báo giá.

2. Thời hạn, địa điểm nhận báo giá: Bắt đầu từ ngày 09/10/2026, ngày đăng tải Thư mời báo giá trên trang Website của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. (https://baoquangninh.vn) đến ngày 13/10/2026. Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến:

- Đơn vị nhận: Phòng Tổ chức – Hành chính – Dịch vụ.

- Địa chỉ: Số 2 phố Hải Long, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng phòng; điện thoại: 0904.353.666.

Báo giá phải có thông tin đơn vị cung cấp, giá chào và chữ ký của người có thẩm quyền; ghi rõ thuế, phí và các chi phí liên quan (nếu có). Báo giá chỉ phục vụ công tác tham khảo, xây dựng dự toán và xem xét lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định; Báo giá không đồng nghĩa với việc được lựa chọn cung cấp dich vụ.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý doanh nghiệp, đơn vị!