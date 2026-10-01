Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh, Móng Cái tuyển dụng lao động năm 2026

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh, Móng Cái tuyển dụng lao động năm 2026, cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý khách hàng

- Chi nhánh Quảng Ninh: 01 lao động

- Chi nhánh Móng Cái: 02 lao động

2. Nguồn tuyển dụng: từ nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV

3. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, chi tiết mô tả công việc: Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

4. Hình thức tuyển dụng

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.

- Vòng 2: Thi nghiệp vụ và kiểm tra tính cách.

- Vòng 3: Phỏng vấn.

5. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên khai báo thông tin và ứng tuyển theo hướng dẫn trên website https://tuyendung.bidv.com.vn/. Đính kèm Phiếu đăng ký dự tuyển, bản scan CCCD, bằng tốt nghiệp Thạc sỹ/Đại học, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu chưa tốt nghiệp Đại học), Bảng điểm, Chứng chỉ tiếng Anh, tin học (nếu có); Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác (nếu có).

6. Cách thức nộp hồ sơ: BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website tuyển dụng chính thức tại địa chỉ: https://tuyendung.bidv.com.vn/.

7. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 11/10/2026(hoặc đến khi BIDV nhận đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

* Lưu ý:

(i) Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ.

(ii) BIDV chỉ chấp nhận giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước. Nếu ứng viên khai sai thông tin hoặc dùng bất cứ giấy tờ gì khác sẽ không được tham gia thi vòng 2. Ứng viên điền đúng và đầy đủ tên gọi theo giấy tờ tùy thân.

(iii) Ứng viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, hồ sơ cung cấp cho BIDV. Trong trường hợp BIDV phát hiện thông tin sai lệch theo hướng có lợi cho ứng viên, BIDV có quyền hủy kết quả tuyển dụng.

(iv) Trong trường hợp không nhận được email kích hoạt, ứng viên kiểm tra kỹ ở Junk E-mail, spam, Quảng cáo ... Mọi vướng mắc trong quá trình nộp hồ sơ, ứng viên gửi email về địa chỉ tuyendung.tcns@bidv.com.vn.

(v) Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ cho 01 vị trí tại 01 chi nhánh. Trường hợp ứng viên cố tình nộp cùng lúc tại các chi nhánh hoặc vị trí khác nhau, BIDV sẽ chủ động loại bỏ hồ sơ để đảm bảo 01 ứng viên chỉ thi tuyển 01 vị trí tại 01 chi nhánh.

(vi) BIDV không thu bất kì chi phí nào từ ứng viên liên quan đến tuyển dụng.

(vii) Phụ lục mô tả vị trí tuyển dụng

Trân trọng thông báo./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA BÀN TP. QUẢNG NINH

GIÁM ĐỐC BIDV – CHI NHÁNH MÓNG CÁI