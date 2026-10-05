Văn phòng công chứng Trần Thị Lan thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng và thông tin của các công chứng viên

Văn phòng công chứng Trần Thị Lan thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng và thông tin của các công chứng viên cụ thể như sau:

Ngày 28/9/2026, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 222019020028/TP-ĐKHĐ-CC (cấp lại lần thứ 04) cho Văn phòng công chứng Trần Thị Lan. Theo đó, thông tin của Văn phòng công chứng Trần Thị Lan có sự thay đổi như sau:

1. Về thông tin địa chỉ trụ sở:

Văn phòng công chứng Trần Thị Lan, thành phố Quảng Ninh có địa chỉ tại: Số nhà 1090 đường Hạ Long, tổ 11, khu phố Bãi Cháy 2, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh.

2. Về thông tin của các công chứng viên:

- Bà Trần Thị Lan - Công chứng viên hợp danh, Trưởng Văn phòng, sinh ngày 23/06/1958; Nơi thường trú, nơi ở hiện tại: Tổ 89, khu phố Hà Khẩu 4, phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh.

- Bà Nguyễn Tố Uyên - Công chứng viên hợp danh, sinh ngày 21/06/1990; Nơi ở hiện tại: Tổ 9, khu phố Giếng Đáy 6, phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh.

- Bà Nguyễn Phương Chi - Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, sinh ngày: 03/12/1984; Nơi ở hiện tại: Tổ 1, khu phố Hồng Hải 1, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Bích - Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, sinh ngày: 11/4/1993; Nơi ở hiện tại: Tổ 6, khu phố 5, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh.