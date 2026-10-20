Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Chiều 20/10, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI).

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, các sở, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Công tác đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp được tăng cường, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả thực hiện giữa các lĩnh vực chưa đồng đều. Một số thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng còn chậm; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu PCI, DDCI và BPI, làm rõ những tồn tại, nguyên nhân; bám sát các kế hoạch của UBND thành phố để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Đối với việc đánh giá DDCI năm 2026, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp và các đơn vị liên quan lựa chọn đối tượng, phân bổ mẫu khảo sát hợp lý, bảo đảm khoảng 6.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia. Qua đó, bảo đảm kết quả khảo sát khách quan, chính xác, phản ánh đúng chất lượng điều hành của các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, tập trung các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm. Giao Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền về các kế hoạch, giải pháp và kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ chủ trương, chính sách, tích cực đóng góp ý kiến, đồng hành cùng thành phố trong quá trình thực hiện.