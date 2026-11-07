Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Những năm qua, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư vào địa bàn tiếp tục được thành phố Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án tại Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược, ngày 30/6/2026.

Định hình không gian phát triển

Năm 2026 đánh dấu một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của Quảng Ninh, khi toàn bộ bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền các cấp chính thức bước vào vận hành theo mô hình mới và vị thế mới khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Danh xưng “thành phố Quảng Ninh” không chỉ khẳng định tầm vóc, vị thế chính trị và bề dày truyền thống hào hùng của Vùng mỏ, mà còn mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới, một tư duy chiến lược mang tầm vóc thời đại cùng động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, ngay từ những ngày đầu năm, các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động ban hành và triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm, xuyên suốt. Tiêu biểu là Kế hoạch số 51 ngày 5/2/2026 về việc triển khai Nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cùng với đó là Kế hoạch số 310 ngày 3/7/2026 về tập trung cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hệ thống các kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 đến 2030...

Quyết tâm chính trị ấy không dừng lại ở những khẩu hiệu hay văn bản chỉ đạo chung, mà đã được cụ thể hóa bằng tư duy kiến tạo phát triển, bằng sự đổi mới mạnh mẽ, năng động trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp theo đúng phương châm đã được đúc kết là rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC tập trung tại khu vực Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

Thành phố xác định tháo gỡ dứt điểm, triệt để các điểm nghẽn, rào cản, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đất đai, cải cách thủ tục hành chính và khơi thông mọi nguồn lực xã hội, coi đây là “chìa khóa” then chốt, quyết định để kiến tạo nên một môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, công bằng và bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế.

Tại hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026 đầu tiên kể từ khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố được tổ chức vào ngày 17/9/2026, người đứng đầu UBND thành phố đã nhấn mạnh rõ ràng ý kiến chỉ đạo: Các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc tinh thần ”không né tránh, không đùn đẩy”, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; việc gì đã rõ thì phải giải quyết ngay, việc gì chưa rõ thì phải chủ động hướng dẫn, việc gì vượt thẩm quyền thì phải kịp thời báo cáo. Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành trong quá trình phát triển thành phố; cán bộ, công chức chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ. Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, không để kiến nghị của doanh nghiệp kéo dài, lặp lại qua nhiều cuộc đối thoại…

Sản xuất tại Công ty TNHH Competition Team Technology Việt Nam, KCN Đông Mai.

Những nỗ lực trong công tác lập pháp, rà soát và hoàn thiện thể chế này đã kịp thời loại bỏ những quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với thực tiễn phát triển, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước vào một khung khổ pháp lý minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi tại thành phố Quảng Ninh.

Chuyển biến thực chất trong môi trường đầu tư kinh doanh

Từ quyết tâm chính trị cao cùng với sự chỉ đạo, điều hành năng động, sáng tạo và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thực tiễn triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 10 tháng năm 2026 đã đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trọng tâm. Trước hết, điểm sáng nổi bật và có ý nghĩa nhất chính là những kết quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và chuyển đổi số, đưa nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm phục vụ của mọi hoạt động công vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ ký kết biên bản ghi nhớ với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh về việc hỗ trợ về khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Toàn thành phố hiện duy trì ổn định 2.128 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở các cấp, trong đó có 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình hoặc một phần, được cấu hình quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC và thực hiện hoàn toàn không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn thành phố. Nhằm giảm thiểu tối đa gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp, thành phố đã quyết liệt triển khai rà soát, cắt giảm sâu hơn thời gian giải quyết đối với hàng loạt TTHC. Trong đó, đã có 1.249/2.069 TTHC theo quy định của các bộ, ngành được cắt giảm tới 40% thời gian giải quyết so với quy định gốc; 703 TTHC trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã được đơn giản hóa và cắt giảm 39% thời gian.

Tính riêng trong 9 tháng, hệ thống các trung tâm phục vụ hành chính công từ thành phố đến cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã tiếp nhận hơn 650.000 hồ sơ các loại, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 98%, khẳng định kỷ luật, kỷ cương và chất lượng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. Toàn bộ các khoản thu phí, lệ phí thực hiện TTHC đều được chấp nhận phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

Hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại với tỷ lệ phủ sóng mạng di động thế hệ mới đạt khoảng 94%, mạng cáp quang tốc độ cao phủ kín các hộ gia đình; hàng triệu thửa đất đã được số hóa cơ sở dữ liệu địa chính, cùng với đó là việc hoàn thành tích hợp, kết nối và lưu trữ thông tin sức khỏe điện tử cho hơn 1,4 triệu người dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Trong hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển, 10 tháng, toàn thành phố đã có thêm gần 2.800 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với số vốn đăng ký đạt gần 35.000 tỷ đồng. Cùng với đó, đã có 961 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn địa bàn lên gần 13.800 doanh nghiệp, tạo động lực lan tỏa sâu rộng cho tăng trưởng kinh tế.

Công tác quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước đạt những kết quả khả quan, tạo nền tảng vững chắc để thành phố cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng ước đạt hơn 82.300 tỷ đồng, vượt kế hoạch dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao. Thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách lũy kế 10 tháng ước đạt hơn 236.000 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2026, tính riêng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, tổng vốn thu hút đầu tư FDI lũy kế đạt gần 1,4 tỷ USD.

Tập trung cho “chặng nước rút”

Bước sang quý IV/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược gay gắt và các tác động tiêu cực từ thị trường quốc tế, yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra cho Quảng Ninh không chỉ là hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026, mà còn phải tạo được nền tảng, bước đà cho năm 2027 và chặng đường phát triển tiếp theo.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho cả năm, đặc biệt là giữ vững và hoàn thành xuất sắc mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt mức tăng trưởng ở mức cao trên 13%, Quảng Ninh xác định tuyệt đối không chủ quan, lơ là hay thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Trong phần còn lại của năm, thành phố vẫn đang tiếp tục bám sát chặt chẽ kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá. Trong đó đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp của đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”.

UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, lắng nghe các ý kiến kiến nghị và đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tháng 10/2026.

Thành phố tập trung cao độ cho công tác rà soát, tháo gỡ dứt điểm từng điểm nghẽn, vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất cụ thể và bảo đảm nguồn cung vật liệu san lấp cho các công trình, dự án trọng điểm động lực. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của quý IV.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động làm việc trực tiếp, thực chất với từng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo chưa hoàn thành kịch bản tăng trưởng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị công nghệ và vật liệu mới, để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc về đơn hàng, thị trường tiêu thụ, chi phí logistics, qua đó kịp thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả nhằm gia tăng tối đa sản lượng, bù đắp và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã cam kết.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm. Các cơ quan quản lý nhà nước hiện đang tăng cường công tác kiểm tra công vụ đột xuất, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh mọi hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; đồng thời gắn chặt kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chất lượng giải quyết TTHC và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân với công tác đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành thu, chi, chủ động khai thác triệt để các nguồn thu còn dư địa; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế một cách triệt để; đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ đọng ở mức an toàn. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn khẩn trương hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước sau khi các dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về pháp lý...

Lãnh đạo Sở KH&CN Quảng Ninh tham quan, tìm hiểu các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm KHCN, đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và công bố kết quả PII năm 2026.

Cùng với việc đẩy mạnh toàn diện công tác chuyển đổi số, khai thác tối đa hiệu quả của các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ người dân và doanh nghiệp, thành phố cũng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp…

Với cách tiếp cận chủ động, đồng bộ và thực chất, Quảng Ninh đang từng bước tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, an toàn và chất lượng, hướng tới không chỉ thu hút thêm nguồn lực đầu tư, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường liên kết giữa các khu vực kinh tế, phát triển doanh nghiệp nội địa và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Đây là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh thực hiện mục tiêu tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn 2026-2030.