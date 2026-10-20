Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Quảng Ninh hiện đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp nhằm thu hút ngày càng nhiều nguồn lực từ nước ngoài. Không chỉ chú trọng gia tăng quy mô vốn, tỉnh còn tập trung lựa chọn những dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, tạo thêm việc làm và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, TP Quảng Ninh thu hút 1.349,5 triệu USD vốn FDI. Thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng vốn 659,68 triệu USD; đồng thời có 85 lượt dự án điều chỉnh, trong đó 22 lượt tăng vốn thêm 689,66 triệu USD. Với địa phương, giữ chân doanh nghiệp và tạo điều kiện để họ tăng vốn cũng quan trọng không kém việc thu hút dự án mới.

Sản xuất tấm quang năng tại Nhà máy Jinko Solar (KCN Sông Khoai).

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được thành phố chú trọng, thu hút 842,87 triệu USD, chiếm 62,5% tổng vốn FDI; bất động sản đạt 494,98 triệu USD, chiếm 36,7%. Riêng tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã thu hút 1.303,85 triệu USD, tương đương 96,6% tổng vốn thu hút. Tiêu biểu như: KCN Sông Khoai đã thu hút 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký khoảng 3,35 tỷ USD; KCN Bắc Tiền Phong có 38 dự án, tổng vốn khoảng 3,1 tỷ USD. Cùng với đó, hiện nay, các tập đoàn như Foxconn, Jinko Solar, Yaskawa và Tonly Electronics… đang góp phần mở rộng năng lực sản xuất trên địa bàn thành phố.

Qua đó cho thấy, hạ tầng KCN, quỹ đất và khả năng kết nối giữ vai trò quan trọng trong lựa chọn đầu tư của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Bởi vậy, thời gian qua, thành phố tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng KCN, KKT, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng tăng tiến độ thực hiện dự án. Danh mục dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030 cũng được rà soát, bổ sung để tiếp cận nhà đầu tư chiến lược.

Cùng với đó, thành phố cũng đã rà soát danh mục dự án ưu tiên, tiếp cận các tập đoàn và doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược trong chuỗi cung ứng quốc tế, đồng thời tận dụng mạng lưới doanh nghiệp FDI hiện hữu để giới thiệu nhà đầu tư mới.

Khu công nghiệp Sông Khoai (phường Hiệp Hòa) có hạ tầng đồng bộ thu hút 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký khoảng 3,35 tỷ USD.

Cải cách hành chính tác động trực tiếp đến thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Bởi vậy, thành phố cũng chỉ đạo mạnh mẽ trong công tác này. 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đã thực hiện đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với 59/59 thủ tục hành chính (TTHC) đặc thù của thành phố; công bố cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu để triển khai thực hiện trên địa bàn đối với 539 TTHC của các bộ, ngành.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã giải quyết 256.475 hồ sơ, trong đó 255.196 hồ sơ trước và đúng hạn (đạt 99,5%). Còn Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường, đặc khu đã giải quyết 379.395 hồ sơ, trong đó 372.311 hồ sơ trước và đúng hạn (đạt 98,1%). Các cơ quan chủ động hỗ trợ doanh nghiệp từ khảo sát địa điểm đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và triển khai dự án.

Ông Sudo Osamu, Phó Tổng Giám đốc điều hành, đại diện Tập đoàn Amata, cho biết: Môi trường đầu tư thông thoáng và sự hỗ trợ hiệu quả của chính quyền ở Quảng Ninh đã tạo sức hút với nhà đầu tư quốc tế. Riêng Tập đoàn Amata đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng đầu tư trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 15 tỷ USD vốn FDI đăng ký, vốn thực hiện ít nhất 12,71 tỷ USD. Định hướng thu hút vốn của thành phố cũng chọn lọc hơn với việc ưu tiên các chuỗi điện tử, tự động hóa, logistics, cảng biển, kinh tế xanh, hạ tầng số và du lịch cao cấp; chú trọng công nghệ hiện đại, chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Thành phố tiếp tục ưu tiên dự án công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên, phát thải thấp, giá trị gia tăng lớn; rà soát dự án chậm triển khai hoặc không còn khả năng thực hiện để sử dụng hiệu quả quỹ đất. Đồng thời, thành phố còn đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong thành phố, giúp các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng, nâng năng lực công nghệ; đào tạo lao động đáp ứng dây chuyền tự động hóa; kết nối các hiệp hội quốc tế, theo dõi tiến độ dự án và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Với những bước đi quyết liệt trong cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng xúc tiến, Quảng Ninh đang tạo thêm sức hút đối với dòng vốn FDI, từng bước chuyển lợi thế đầu tư thành động lực tăng trưởng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.