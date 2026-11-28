Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Thành phố Quảng Ninh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và mở rộng mặt bằng sản xuất. Những chuyển biến trong cách chính quyền hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý vướng mắc đang tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội tại địa phương.

Tại Công ty CP Cơ khí Uông Bí, nhiều thiết bị hiện đại đã được đưa vào dây chuyền chế tạo thiết bị. Doanh nghiệp cũng có sáng chế khoa học kỹ thuật được cấp bộ công nhận. Khi lập hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, công ty cần đối chiếu những kết quả đã có với từng tiêu chí và chuẩn bị tài liệu minh chứng. Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn công ty rà soát các nội dung cần bổ sung, giải đáp vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Nhờ đó, vào tháng 10/2026, công ty được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ông Phạm Đắc Huấn, Phó Giám đốc Công ty CP Cơ khí Uông Bí, cho biết: "Đối với công ty, việc hoàn thiện thủ tục hành chính thường mất rất nhiều thời gian nhưng với sự hướng dẫn của cán bộ Sở đã giúp công ty kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ để được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ trong năm 2026. Qua đó, tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn cho công ty trên thị trường cơ khí trong thời gian tới, đồng thời đây cũng là cơ sở để công ty tiếp tục nghiên cứu và đầu tư nhiều hơn nữa vào khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển, mở rộng kinh doanh".

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (thứ 3 từ phải qua) thăm dây chuyền sản xuất cơ khí tại Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin.

Gắn triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận công nghệ, đồng thời chủ động làm việc với doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị kết nối chuyển giao công nghệ và tham mưu thành phố hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học. Qua các cuộc làm việc trực tiếp và kênh hỏi đáp trực tuyến, doanh nghiệp có thể phản ánh vướng mắc ngay khi phát sinh để Sở xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đề xuất của doanh nghiệp là căn cứ để Sở xem xét, tham mưu chính sách phù hợp. Tùy nhu cầu thực tế, các nội dung hỗ trợ có thể liên quan đến đào tạo nhân lực, tiếp cận công nghệ, mặt bằng sản xuất hoặc hạ tầng kết nối.

Ở phạm vi toàn thành phố, kết quả cải cách thể hiện rõ trong khâu đăng ký doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận, giải quyết hơn 35.000 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Gần như toàn bộ hồ sơ được thực hiện trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hoặc trước hạn đạt 99,9%. Đã có 2.847 doanh nghiệp thành lập mới.

Sở Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Sở Công Thương đã rút ngắn ít nhất 30% thời gian thẩm định nội bộ đối với các thủ tục có tần suất giao dịch cao. Trong 11 tháng, Sở đã giải quyết 22 trong số 24 kiến nghị tiếp nhận từ doanh nghiệp, hợp tác xã. Hai kiến nghị vượt thẩm quyền đã được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Để tạo thêm quỹ đất sản xuất, Sở cũng đã tham mưu thành lập 6 cụm công nghiệp mới. Hạ tầng của 9 cụm công nghiệp đã được khởi công xây dựng.

Từ thực tế hoạt động tại Quảng Ninh, doanh nghiệp trên địa bàn cũng góp phần kết nối các đối tác đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Thành Hưng, cho biết: Công ty đã giới thiệu nhiều đối tác từ Trung Quốc và Đài Loan đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Ninh. Qua những cuộc tiếp xúc, các đối tác đánh giá cao môi trường đầu tư cởi mở và sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố.

Để nắm rõ những vướng mắc doanh nghiệp còn gặp trong quá trình đầu tư, kinh doanh, thành phố đã triển khai khảo sát DDCI năm 2026, lấy ý kiến khoảng 6.500 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Qua khảo sát, các đơn vị có thể phản ánh cụ thể thủ tục nào còn mất nhiều thời gian, thông tin nào còn khó tiếp cận và việc phối hợp xử lý kiến nghị ở từng cơ quan, địa phương. Đây là căn cứ để thành phố xác định rõ những khâu cần cải thiện và tập trung tháo gỡ các vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.