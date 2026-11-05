Tăng sức bền cho khu vực kinh tế tư nhân

Thời gian qua, việc cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW (ngày 4/5/2025) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân bằng những chính sách, giải pháp sát thực tiễn đã tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tư nhân mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong 9 tháng năm 2026, với việc đóng góp 60,88% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, khu vực kinh tế tư nhân của Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế thành phố.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Để triển khai Nghị quyết số 68, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch hành động số 547-KH/TU; UBND thành phố cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 168/KH-UBND. Theo đó, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 75 nhiệm vụ cụ thể đã được giao cho các sở, ngành, địa phương chủ trì thực hiện, gắn định hướng phát triển với trách nhiệm của từng cơ quan. Năm 2026, thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch phấn đấu phát triển trên 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện qua việc tập trung giải quyết những trở ngại trực tiếp đối với sản xuất, kinh doanh. Trong 1.031 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này, thành phố đã đơn giản hóa 703 thủ tục, cắt giảm 39% thời gian giải quyết. Việc tiếp nhận thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính được triển khai trên toàn thành phố, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh giảm thời gian đi lại, luân chuyển hồ sơ. Đây là những thay đổi thiết thực để tiết giảm chi phí và sớm đưa các phương án đầu tư vào thực hiện.

Cùng với cải cách thủ tục, Quảng Ninh ban hành chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh; cho thuê nhà, đất là tài sản công; hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp. Trong năm 2026, đã có thêm 6 cụm công nghiệp được quyết định thành lập, nâng tổng số cụm công nghiệp được thành lập, mở rộng trên địa bàn lên 22 cụm, với tổng diện tích 1.337,11ha. Việc chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, tổ chức sản xuất tập trung.

Với hộ kinh doanh, Tổ công tác “Chuyển đổi không rào cản” được thành lập để tiếp nhận nhu cầu, tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đến ngày 22/9/2026, có 47 hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi. Sự hỗ trợ còn được mở rộng sang quản trị, tài chính, bán hàng và ứng dụng công nghệ. Trong 9 tháng năm 2026, đã có gần 20 lớp đào tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phối hợp với các đơn vị triển khai, thu hút gần 800 học viên.

Với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân gắn với định hướng của Nghị quyết số 68 đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực tại các doanh nghiệp. Tại Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ Wow (phường Bãi Cháy), chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp vào tháng 2/2026, đến nay, công ty đã từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm trầm và trà thảo mộc. Nhờ được hướng dẫn, hỗ trợ việc kê khai, hạch toán đầy đủ, đơn vị đã có thể nhanh chóng minh bạch tài chính, nâng uy tín và mở thêm cơ hội hợp tác với các đối tác lớn.

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ quản trị nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Ở lĩnh vực năng lượng sạch, Công ty TNHH Công nghệ số Hải Sơn (phường Vàng Danh) đang cung cấp giải pháp điện mặt trời áp mái cho trên 200 dự án và hộ gia đình; dự kiến doanh thu năm 2026 đạt khoảng 20 tỷ đồng. Một trong những hướng đi đáng chú ý của Công ty là hợp tác với Quỹ năng lượng xanh Stride của Singapore và Quỹ Sinhan của Hàn Quốc, qua đó đưa tới khách hàng các giải pháp đầu tư điện mặt trời trả góp với lãi suất 0%, từng bước xây dựng tên tuổi, vị thế trên thị trường. Công ty thấy một hướng đi khác khi không chỉ trông chờ những chính sách hỗ trợ mà còn tích cực, chủ động nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi mô hình kinh doanh và nhu cầu chuyển đổi xanh.

Với nhiều nỗ lực, từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, thành phố có hơn 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 35.000 tỷ đồng. Cùng với đó, đã có 961 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn địa bàn lên 13.778 doanh nghiệp. Đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân thể hiện rõ ở nguồn thu và việc làm. Đến hết tháng 9/2026, thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 45.000 tỷ đồng, chiếm 60,88% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân chiếm 70,7% tổng lực lượng lao động xã hội. Sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh từng bước khẳng định ý nghĩa trực tiếp đối với nguồn lực đầu tư của thành phố và sinh kế của người dân.

Đáng chú ý, trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có nhiều dự án quy mô lớn do các tập đoàn tư nhân như: Vingroup, Sun Group, Thành Công, C.E.O làm chủ đầu tư. Các dự án góp phần phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, vẫn có hơn 1.800 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hơn 700 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể. Để giữ vững đà phát triển, Quảng Ninh cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vốn, nhân lực; đưa chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng và tăng liên kết sản xuất, tiêu thụ… Nghị quyết 68 tiếp tục được thành phố cụ thể hóa, nhằm nâng cao sức khỏe của doanh nghiệp, năng lực tạo việc làm và giá trị đóng góp cho nền kinh tế.