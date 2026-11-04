Chủ động trước yêu cầu chấm điểm cải cách thủ tục hành chính

Ngày 2/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách TTHC của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương. Đề án hướng tới xây dựng bộ chỉ số đánh giá toàn diện, xuyên suốt từ khâu xây dựng quy định đến tổ chức thực hiện TTHC. Trong đó, hai nhóm nội dung trọng tâm gồm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp và chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, dịch vụ công.

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu 100% chỉ số đánh giá được số hóa, theo dõi, giám sát trên môi trường điện tử; ít nhất 80% dữ liệu phục vụ chấm điểm được thu thập tự động thông qua kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống giải quyết TTHC. Kết quả đánh giá được cập nhật theo thời gian thực hoặc tần suất phù hợp, đồng thời hình thành cơ chế cảnh báo sớm những nhiệm vụ chậm, muộn và điểm nghẽn trong thực hiện.

Đây cũng là hướng Quảng Ninh đã chủ động chuẩn bị trong quá trình đổi mới phương thức quản lý, điều hành nền hành chính. Từ năm 2014, Quảng Ninh đã triển khai đánh giá chỉ số cải cách hành chính, đưa các khâu tự đánh giá, thẩm định, giải trình và tổng hợp kết quả lên môi trường trực tuyến. Đến năm 2026, thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng phần mềm chấm điểm. Phần mềm cho phép các cơ quan, đơn vị cập nhật kết quả, tải tài liệu minh chứng và theo dõi quá trình thẩm định, qua đó giảm khâu tổng hợp thủ công, nâng cao tính thống nhất, minh bạch trong đánh giá. Đây là nền tảng thuận lợi để thành phố chủ động rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, tiếp cận phương thức đánh giá chuyên sâu về cải cách TTHC theo yêu cầu mới.

Thực tiễn cải cách TTHC của Quảng Ninh cũng đã tạo lập nguồn dữ liệu đáng kể phục vụ đánh giá. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố cập nhật 1.856 TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, gồm 390 thủ tục công bố mới, 1.116 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 350 thủ tục được thay thế, bãi bỏ. Trong tổng số 2.055 TTHC do các bộ, ngành ban hành, có 1.257 thủ tục được giảm khoảng 40% thời gian giải quyết; riêng nhóm thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh có 713/1.024 thủ tục được giảm 38%. Thành phố cũng đơn giản hóa 147/342 TTHC nội bộ, giảm 36% thời gian giải quyết.

Cùng với đó, toàn thành phố tiếp nhận 561.481 hồ sơ, giải quyết 569.292 hồ sơ, trong đó 561.487 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 98,6%. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,5%, hồ sơ trực tuyến đạt 98,6%, số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,9%, trả kết quả điện tử đạt 98,2%. Ở cấp xã, phường, đặc khu, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98%; số hóa hồ sơ đạt 100%, trả kết quả điện tử đạt 99,9%. Phí, lệ phí trong giải quyết TTHC được thanh toán hoàn toàn bằng phương thức điện tử.

Những kết quả này cho thấy Quảng Ninh đã có nền tảng về cải cách quy trình, số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC và đánh giá trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, bộ chỉ số mới đặt ra yêu cầu sâu hơn, không chỉ đánh giá qua tỷ lệ hồ sơ đúng hạn hay số lượng thủ tục được cắt giảm mà còn yêu cầu đo lường các yếu tố như: chất lượng kiểm soát quy định TTHC, mức độ thực chất của việc cắt giảm chi phí tuân thủ, chất lượng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, khả năng tái sử dụng dữ liệu cũng như mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp… Và để thực hiện Đề án 2085/QĐ-TTg, Quảng Ninh cần sớm rà soát toàn bộ tiêu chí, xây dựng bảng đối chiếu với dữ liệu hiện có, xác định rõ những chỉ số đã đáp ứng, những nội dung còn thiếu và trách nhiệm cung cấp dữ liệu của từng cơ quan, đơn vị.

Theo đánh giá, Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách TTHC mở ra phương thức giám sát mới, giúp các bộ, ngành, địa phương nhìn nhận kết quả cải cách bằng dữ liệu cụ thể, thay vì chủ yếu dựa vào báo cáo hành chính. Qua đó, cơ quan quản lý có thêm căn cứ xác định khâu yếu, quy rõ trách nhiệm và kịp thời điều chỉnh quy trình thực thi. Đây cũng là cơ sở để Chính phủ theo dõi đồng bộ chất lượng cải cách trên phạm vi cả nước, thúc đẩy các địa phương nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Với Quảng Ninh, Đề án là cơ hội để thành phố phát huy nền tảng đã xây dựng, đồng thời chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, hoàn thiện phương thức tự đánh giá và nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Chủ động thích ứng với bộ chỉ số mới cũng là cách để Quảng Ninh tiếp tục giữ vững kỷ luật hành chính, chuyển kết quả cải cách thành hiệu quả thực chất, lấy thời gian, chi phí và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.