Cải cách hành chính tại BHXH Quảng Ninh: Thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, BHXH thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Những đổi mới này đang tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách BHXH, BHYT và giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Uông Bí, chị Nguyễn Thị Hải Yến (36 tuổi), lao động tự do ở khu phố Quang Trung 6 (phường Uông Bí) đến tìm hiểu chính sách BHXH tự nguyện, quyền lợi BHYT và chế độ thai sản. Mong muốn có lương hưu khi về già, chị được cán bộ BHXH tư vấn cụ thể về mức đóng, phương thức tham gia và chính sách hỗ trợ để lựa chọn phù hợp với điều kiện gia đình. Chị Yến chia sẻ: Thủ tục được gói gọn, giải quyết rất nhanh chóng, cán bộ tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình, tôi rất hài lòng.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (khu Quang Trung 6, phường Uông Bí) đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Uông Bí tìm hiểu, giải quyết chính sách BHXH, BHYT, tháng 10/2026.

Chị Nguyễn Lan Hương, cán bộ BHXH cơ sở Uông Bí, cho biết: Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và tư vấn chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho 20-30 lượt người. Nhờ đơn giản hóa quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ ngày càng nhanh chóng, thuận tiện rất nhiều.

Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, cải cách hành chính còn mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nhất là những đơn vị sử dụng nhiều lao động. Với trên 1.000 lao động, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (phường Yên Tử) trước đây phải cử cán bộ trực tiếp đến cơ quan BHXH để giải quyết các thủ tục liên quan đến người lao động. Từ năm 2017, việc triển khai giao dịch điện tử giúp doanh nghiệp thực hiện kê khai, gửi hồ sơ ngay tại đơn vị. Trưởng phòng Nhân sự và Hiệu suất Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Nguyễn Văn Đức cho biết: Việc giao dịch trực tuyến đã giảm đáng kể giấy tờ, thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự cho công ty.

Đến nay, BHXH thành phố Quảng Ninh đã triển khai giao dịch điện tử trên cả 5 lĩnh vực nghiệp vụ; 87% đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH thực hiện thủ tục bằng phương thức điện tử. Cùng với đó, đơn vị tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa dữ liệu, kết nối liên thông các hệ thống thông tin, từng bước hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ.

Cán bộ Phòng Nhân sự và Hiệu suất, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH để báo tăng, giảm lao động tham gia và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, BHXH thành phố: Đơn vị chú trọng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06; đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử trong khám, chữa bệnh BHYT, giải quyết các chế độ BHXH. Qua đó, giảm giấy tờ, hạn chế kê khai trùng lặp, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu, thụ hưởng chính sách.

Trong 9 tháng năm 2026, BHXH thành phố tiếp nhận khoảng 205.000 hồ sơ, trong đó 182.000 hồ sơ qua giao dịch điện tử, chiếm 88,6%; tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt xấp xỉ 100%. Tỷ lệ chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân đạt 93,8%; xác thực thông tin người tham gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,9%. Đáng chú ý, hơn 126.000 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 93,3% tổng số người hưởng.

Song song với cải cách thủ tục, công tác truyền thông chính sách được triển khai sâu rộng. Trong 9 tháng, BHXH thành phố phối hợp tổ chức 190 hội nghị tuyên truyền, tư vấn; 87 lễ ra quân tuyên truyền; 60 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và thực hiện hơn 1.000 sản phẩm truyền thông, góp phần tháo gỡ vướng mắc, nâng cao nhận thức của người dân.

Nhiều năm qua, BHXH thành phố tổ chức họp giao ban trực tuyến hàng tháng từ cấp thành phố đến BHXH cơ sở để đánh giá và triển khai giải pháp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Hiệu quả cải cách được thể hiện qua các chỉ số đánh giá. Năm 2025, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 97,29 điểm, tăng 0,68 điểm so với năm trước; Chỉ số cải cách hành chính đạt 94,99 điểm, dẫn đầu các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc BHXH thành phố Trương Đức Thời nhấn mạnh: Cải cách hành chính không chỉ dừng ở việc giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất về chất lượng phục vụ, bảo đảm người tham gia được tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách.

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo, BHXH thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, viên chức, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.