Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Quốc hội Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách trước các nghị sỹ Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản - Ảnh: TTXVN

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke nhấn mạnh Nhật Bản và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, dựa trên sự tin cậy chính trị sâu sắc, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Quốc hội Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua, cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản mang ý nghĩa vô cùng to lớn, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke tin tưởng và chúc Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, khẳng định vị thế, uy tín và đóng góp tích cực của Việt Nam trong cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại Nhật Bản lần đầu tiên trên cương vị mới và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị và chiều sâu lịch sử của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. 53 năm quan hệ ngoại giao và những giao lưu từ nhiều thế kỷ trước đã tạo nên một nền tảng quý giá giữa hai dân tộc.

Trân trọng sự đóng góp của Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tình hữu nghị giữa hai nước cũng thể hiện trong những thời điểm khó khăn.

Chính phủ, các tổ chức và nhân dân Nhật Bản đã có nhiều hoạt động giúp đỡ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn và ứng phó với thiên tai, từ rà phá bom mìn, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam, đến các chương trình y tế và hỗ trợ người dân sau bão lũ. Việt Nam luôn ghi nhớ sự sẻ chia nghĩa tình của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

Về kinh tế, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất và là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về đầu tư, thương mại, hợp tác lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản đồng hành trong chặng đường phát triển mới, để sự phát triển của mỗi nước tạo thêm cơ hội vươn lên cho nhau - Ảnh: TTXVN

Trên nền tảng hữu nghị và tin cậy đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản đồng hành trong chặng đường phát triển mới, để sự phát triển của mỗi nước tạo thêm cơ hội vươn lên cho nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực. Sự ủng hộ và đồng hành của Quốc hội Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường hợp tác lâu dài mà hai nước cùng hướng tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới. Trong tiến trình ấy, Nhật Bản có vị trí rất quan trọng.

Chia sẻ một số định hướng cho chặng đường phía trước của quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cùng tạo dựng năng lực phát triển mới trên nền tảng tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản phát triển những mối liên kết bền vững giữa các nhà lãnh đạo, giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; để ý tưởng có thể được thử nghiệm, hoàn thiện và đưa vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững. Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, minh bạch, có khả năng thích ứng, trên tinh thần hợp tác rộng mở và tuân thủ các cam kết quốc tế.

Ở cấp độ khu vực, Việt Nam mong muốn phối hợp với Nhật Bản bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, phát huy hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tăng cường liên kết kinh tế.

Hướng tới Năm APEC 2027, Việt Nam mong nhận được sự hợp tác của Nhật Bản để thúc đẩy những sáng kiến thực chất về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và sự tham gia của doanh nghiệp, người dân vào các cơ hội phát triển.

Cùng đóng góp cho môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ Việt Nam trân trọng việc Thủ tướng Takaichi Sanae công bố những định hướng cập nhật của Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở tại Hà Nội vào tháng Năm năm nay; đánh giá cao việc Nhật Bản coi trọng sức chống chịu và khả năng mỗi quốc gia tự quyết định tương lai của mình. Những định hướng ấy mở thêm cơ hội để hai nước cùng nâng cao năng lực tự chủ, tạo động lực tăng trưởng và thích ứng trước các biến động.

Việt Nam sẵn sàng cùng Nhật Bản chủ động đề xuất và triển khai những hoạt động hợp tác đáp ứng các ưu tiên chung của khu vực; mong muốn mỗi bước tiến trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản vừa tạo thêm cơ hội phát triển cho hai dân tộc, vừa góp phần củng cố một khu vực hòa bình, rộng mở, nơi mọi quốc gia đều được tôn trọng và cùng hưởng lợi từ hợp tác; mong muốn cùng các quốc gia trên thế giới đảm bảo một Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương hoà bình, ổn định, hợp tác, an ninh, công bằng, tự do hàng hải và là không gian sinh tồn và phát triển của nhân loại.

Đặt con người ở vị trí trung tâm và làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa hai xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tiếp tục tuân thủ pháp luật, tôn trọng văn hóa sở tại, nỗ lực học tập, làm việc và đóng góp cho xã hội Nhật Bản; trân trọng đề nghị các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng hội nhập và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa các định hướng chung thành kết quả cụ thể, với sự đồng hành của Quốc hội hai nước. Quốc hội hai nước tiếp tục ủng hộ những định hướng hợp tác đã nêu, thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và trao đổi chính sách; mở rộng trao đổi giữa các cơ quan của Quốc hội, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ trẻ và nữ nghị sỹ; chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề mới của phát triển, từ kinh tế số đến chuyển đổi xanh và chính sách xã hội. Qua đối thoại nghị viện, những khó khăn phát sinh trong thực hiện các thỏa thuận song phương cần được phản ánh, kiến nghị xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị bằng những kết quả hợp tác cụ thể - Ảnh: TTXVN phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị bằng những kết quả hợp tác cụ thể. Hai bên cùng hướng tới một tương lai trong đó sự phát triển của Việt Nam mở thêm cơ hội cho Nhật Bản và sự phát triển của Nhật Bản tiếp tục góp phần vào thành công của Việt Nam. Thành quả hợp tác sẽ được thể hiện trong cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân và những đóng góp chung cho hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Tiếp đó, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu phát biểu cảm ơn và bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Quốc hội Nhật Bản; trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những ý kiến sâu sắc, gợi mở tầm nhìn cho tương lai trên cơ sở quan hệ hai nước và tình hình hiện nay.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu nhấn mạnh trong những năm gần đây, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Nhật Bản đã không ngừng làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa và giao lưu nhân dân. Chuyến thăm Nhật Bản lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu chia sẻ Việt Nam và Nhật Bản có lịch sử giao lưu lâu đời. Xưa kia, qua “Con đường tơ lụa trên biển,” nhiều sản phẩm lụa tuyệt đẹp đã được đưa tới Nhật Bản. Lụa, chất liệu làm nên vẻ đẹp của áo dài, một biểu tượng văn hóa của Việt Nam, vừa mềm mại vừa bền chắc. Vẻ thanh nhã, tinh khiết cùng sức mạnh tiềm ẩn bên trong ấy chính là hiện thân của tinh thần Việt Nam, đồng thời có sự đồng điệu sâu sắc với tinh thần hòa hợp mà người Nhật Bản luôn trân trọng. Qua bao năm tháng, Việt Nam và Nhật Bản đã nâng niu se nên những sợi tơ hữu nghị. Những sợi tơ ấy đan quyện qua nhiều lớp, để quan hệ hai nước hôm nay trở thành một “tấm lụa hữu nghị” vừa bền chắc, vừa đẹp đẽ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay ngày càng phức tạp, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu tin tưởng, nếu chung sức, cùng tiến bước, hai nước có thể vững vàng vượt qua mọi khó khăn; cùng se thêm một sợi tơ mới, dệt thêm vào “tấm lụa hữu nghị" một bước tiến vững chắc./.

TTXVN