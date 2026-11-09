Việt Nam-Nhật Bản đồng hành trong chặng đường phát triển mới, tạo thêm cơ hội vươn lên

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 9/11, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Quốc hội Nhật Bản. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách trước các nghị sĩ Nhật Bản.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke khẳng định, Nhật Bản và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống dựa trên sự tin cậy chính trị sâu sắc, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước. Quốc hội Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua, cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản mang ý nghĩa to lớn, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới; tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027, khẳng định vị thế, uy tín và đóng góp tích cực của Việt Nam trong cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị và chiều sâu lịch sử của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. 53 năm quan hệ ngoại giao và những giao lưu từ nhiều thế kỷ trước đã tạo nên một nền tảng hết sức quý giá giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trên nền tảng hữu nghị và tin cậy đặc biệt, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản đồng hành trong chặng đường phát triển mới, để sự phát triển của mỗi nước tạo thêm cơ hội vươn lên cho nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực; đồng thời mong muốn chuyến thăm lần này góp phần xác định những bước đi cụ thể. Sự ủng hộ và đồng hành của Quốc hội Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường hợp tác lâu dài mà hai nước cùng hướng tới.

Chia sẻ mục tiêu phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới. Trong tiến trình ấy, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản phát triển những mối liên kết bền vững giữa các nhà lãnh đạo, giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, để ý tưởng có thể được thử nghiệm, hoàn thiện và đưa vào cuộc sống. Trên cơ sở các ưu tiên đã thống nhất, hai bên cần tập trung triển khai, như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ vũ trụ, công nghệ biển và đại dương, và các giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh. Việt Nam cũng mong muốn cùng Nhật Bản xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, minh bạch, có khả năng thích ứng trên tinh thần hợp tác rộng mở và tuân thủ các cam kết quốc tế; tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản, kết hợp với các nguồn lực khác để phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ công…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản là một phần quan trọng của quan hệ hai nước. Hợp tác lao động cần hướng tới chất lượng, kỹ năng và sự phát triển lâu dài của người lao động. Hai bên cần tiếp tục phối hợp để thông tin tuyển dụng minh bạch, chi phí hợp lý, quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ, tranh chấp được giải quyết kịp thời. Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý hoạt động phái cử, phối hợp xử lý những hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và doanh nghiệp; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Nhật Bản yên tâm sinh sống, làm việc, đầu tư và gắn bó với Việt Nam.

Để hợp tác đi vào chiều sâu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục ủng hộ những định hướng hợp tác đã nêu, thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và trao đổi chính sách; mở rộng trao đổi giữa các cơ quan của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề mới của phát triển, từ kinh tế số đến chuyển đổi xanh và chính sách xã hội. Qua đối thoại nghị viện, những khó khăn phát sinh trong thực hiện các thỏa thuận song phương cần được phản ánh, kiến nghị xử lý kịp thời theo thẩm quyền. Các cơ quan hữu quan hai nước cần thường xuyên rà soát việc thực hiện các thỏa thuận, ưu tiên những chương trình có nguồn lực phù hợp và khả năng triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Phát biểu cảm ơn, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những ý kiến sâu sắc, gợi mở tầm nhìn cho tương lai của quan hệ hai nước; khẳng định chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ hai nước. Trong những năm gần đây, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Nhật Bản đã không ngừng làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản có lịch sử giao lưu lâu đời và liên hệ nhờ có “Con đường tơ lụa trên biển” xưa kia, nhiều sản phẩm lụa tuyệt đẹp đã được đưa tới Nhật Bản. Qua bao năm tháng, Việt Nam và Nhật Bản đã nâng niu se nên những sợi tơ hữu nghị. Những sợi tơ đan quyện qua nhiều lớp, để quan hệ hai nước hôm nay trở thành một “tấm lụa hữu nghị” vừa bền chắc, vừa đẹp đẽ.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu tin tưởng, nếu chung sức, cùng tiến bước, hai nước có thể vững vàng vượt qua mọi khó khăn, cùng dệt thêm vào “tấm lụa hữu nghị" một bước tiến vững chắc.