Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao APEC

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/11 đã tới thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 18/11/2026. Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp ra sân bay đón Tổng thống Trump khi chuyên cơ Không lực Một hạ cánh xuống Thâm Quyến. Hai nhà lãnh đạo bắt tay và ôm nhau dưới chân cầu thang máy bay, trong lúc các vũ công vẫy hoa và cờ chào đón. Đây được xem là cử chỉ ngoại giao đáp lại việc ông Trump từng đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại sân bay trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington hồi tháng 9.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tới Thâm Quyến. Trong lễ chụp ảnh chung của các nhà lãnh đạo APEC vào tối 18/11, ông Putin đã tiến tới bắt tay và trao đổi lời chào với Tổng thống Trump.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump có kế hoạch gặp riêng Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney trong ngày 18/11, trước lễ đón chính thức của APEC. Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Washington có nhiều bất đồng thương mại với hai nước láng giềng, đặc biệt liên quan đến thỏa thuận thương mại Mỹ - Mexico - Canada được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ dự kiến tiến hành cuộc gặp ba bên đầu tiên với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin. Nội dung thảo luận được ông Trump đề cập gồm các biện pháp hạn chế vũ khí hạt nhân và tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, bắt đầu từ năm 2022.

Mặc dù các trợ lý của Tổng thống Mỹ trước đó cho biết vấn đề Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự, ông Trump vẫn bày tỏ lạc quan về khả năng thúc đẩy một thỏa thuận. Tuy nhiên, các nhà phân tích không kỳ vọng cuộc gặp sẽ tạo ra những đột phá đáng kể.

Ông Trump cũng để ngỏ khả năng gặp riêng Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, song chưa có cuộc gặp nào được bổ sung vào lịch trình chính thức.

Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, cạnh tranh thương mại và công nghệ Mỹ - Trung được dự báo là nội dung quan trọng tại hội nghị. Những biện pháp áp thuế của Washington nhằm thu hẹp thặng dư thương mại Trung Quốc chưa ngăn được đà tăng xuất khẩu của nước này. Trung Quốc đang hướng tới năm thứ hai liên tiếp ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt nhập khẩu hơn 1.000 tỷ USD.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là lĩnh vực thu hút sự quan tâm, khi công nghệ này được xem là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng đồng thời đặt ra những rủi ro về an ninh quốc gia và khả năng kiểm soát của con người.

Trước khi tới Trung Quốc, Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Phủ Tổng thống Malacañang ở Manila. Sau cuộc gặp, ông Trump cho biết hai nước đã đạt được một thỏa thuận thương mại, dù trước đó ông từng công bố một thỏa thuận tương tự vào năm ngoái.

Tổng thống Mỹ cũng có cuộc gặp ngắn với cựu Đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos, 97 tuổi, người từng quen biết ông từ nhiều thập kỷ trước tại New York.