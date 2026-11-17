Tổng thống Donald Trump tới Philippines, khởi động chuyến công du châu Á

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 đã tới thủ đô Manila của Philippines, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài ba ngày nhằm thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và tăng cường quan hệ với các đồng minh, đối tác trong khu vực. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đối mặt với nhiều vấn đề trong nước, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng tại Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại tiệc tối Mỹ - ASEAN ở Manila, Philippines, ﻿ngày 17/11/2026. Ảnh: AP

Philippines là điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Trump trước khi ông tới Trung Quốc, nơi dự kiến diễn ra cuộc đàm phán ba bên về vấn đề hạt nhân với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cũng đề cập khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong khuôn khổ chuyến công du.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump kể từ khi đảng Cộng hòa chịu thất bại lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Chính quyền Mỹ cũng đang đối mặt với những gián đoạn nghiêm trọng trong lĩnh vực hàng không và các dịch vụ công nghệ, cùng những biến động trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi ông Jensen Huang rời vị trí Giám đốc điều hành Nvidia.

Ngay sau khi tới Manila, Tổng thống Trump tham dự cuộc gặp lãnh đạo nhóm Bộ tứ (Quad), gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản. Đây là cuộc gặp đầu tiên của nhóm kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, trong bối cảnh các nước thành viên tiếp tục thúc đẩy hợp tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ thông báo nhóm Quad sẽ tổ chức một cuộc diễn tập có sự tham gia của máy bay tuần tra hàng hải, đồng thời triển khai một chương trình nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ AI.

Về thương mại, ông Trump ký tuyên bố chung với Thái Lan, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Theo nội dung được công bố, Thái Lan sẽ dỡ bỏ thuế đối với phần lớn hàng hóa Mỹ và giảm các rào cản nhập khẩu ô tô, thực phẩm và dược phẩm của Mỹ. Ông Trump cho biết Thái Lan sẽ mua 2,6 tỷ USD nông sản Mỹ và hai bên dự kiến hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận chính thức trong những tuần tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổng thống Trump tham dự chương trình tiếp đón và tiệc tối cùng lãnh đạo các nước trong khu vực. Tại cuộc gặp đặc biệt diễn ra trong tối 17/11, các nhà lãnh đạo đã hoàn tất bộ nguyên tắc nhằm ứng phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến, theo thông báo của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Các cuộc trao đổi tại ASEAN cũng tập trung vào việc tăng cường hợp tác thương mại, an ninh và xử lý những vấn đề khu vực, trong đó có xung đột kéo dài tại Myanmar và căng thẳng trên Biển Đông. ASEAN đang thúc đẩy đàm phán với Trung Quốc về một bộ quy tắc nhằm ngăn ngừa xung đột tại Biển Đông, tuyến hàng hải quan trọng của thương mại quốc tế.

Theo kế hoạch, ngày 18/11, Tổng thống Trump sẽ được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đón tiếp với nghi thức quân đội đầy đủ tại Phủ Tổng thống Malacañang, trước khi hai nhà lãnh đạo tham dự quốc yến và tái khẳng định cam kết đối với liên minh hiệp ước lâu đời giữa Mỹ và Philippines.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Trump cũng dự kiến công bố một loạt thỏa thuận thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực hàng không, quốc phòng, năng lượng và công nghệ, trước khi tới thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).