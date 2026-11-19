Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu hội đàm ba bên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/11 đã có cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Cuộc hội đàm kéo dài hơn một giờ, tập trung vào kiểm soát vũ khí hạt nhân và các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc họp ba bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến,

﻿tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 19/11/2026. Ảnh: AP

Tổng thống Trump đánh giá cuộc gặp là sự kiện mang tính lịch sử, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội để ba cường quốc thảo luận về các nguyên tắc kiểm soát vũ khí hạt nhân và tìm kiếm giải pháp cho những cuộc xung đột đang diễn ra.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington, Mát-xcơ-va và Bắc Kinh có vị thế đặc biệt để cùng thảo luận các biện pháp giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới, cũng như hạn chế nguy cơ sử dụng loại vũ khí này.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định khả năng đạt được những đột phá lớn từ cuộc hội đàm vẫn còn hạn chế. Cuộc gặp ba bên kết thúc sau hơn một giờ thảo luận, song chưa có thông tin về các thỏa thuận cụ thể.

Trước cuộc hội đàm ba bên, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là cuộc trao đổi quan trọng thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ đầu năm 2026.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh cộng đồng quốc tế kỳ vọng các nước lớn đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy đối thoại, trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột vẫn tiếp diễn trên thế giới.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất thiết lập các cơ chế liên lạc và phòng ngừa khủng hoảng. Ông cũng kêu gọi Mỹ, Trung Quốc và Nga khuyến khích các bên liên quan giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao.

Về quan hệ kinh tế, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng ba nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và tránh theo đuổi chính sách tách rời chuỗi cung ứng.

Đề cập đến an ninh năng lượng, ông Tập Cận Bình nhận định nguồn cung năng lượng toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Theo đó, Trung Quốc, Mỹ và Nga có thể tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm duy trì sự ổn định của các chuỗi cung ứng năng lượng.