Tổng thống Donald Trump lập lực lượng đặc nhiệm liên bang về AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/10 chỉ định Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton lãnh đạo một lực lượng đặc nhiệm mới của chính phủ về trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm điều phối các nỗ lực liên bang trong lĩnh vực này.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton được bổ nhiệm đứng đầu Lực lượng Siêu trí tuệ. Ảnh:AP.

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuần trước tiếp các lãnh đạo hàng đầu của các công ty AI tại Nhà Trắng. Ông cho biết các doanh nghiệp đã ký một thỏa thuận tự nguyện, theo đó về cơ bản sẽ tự giám sát quá trình phát triển công nghệ.

Theo Tổng thống Trump, lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp các nỗ lực của chính phủ liên bang để bảo đảm Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực mà ông gọi là “siêu trí tuệ”, đồng thời bảo vệ lợi ích và cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ.

Lực lượng này sẽ làm việc với nhiều nhóm, trong đó có người tiêu dùng, các tổ chức vì lợi ích công cộng, tổ chức tôn giáo, đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu và các công ty AI.

Ngoài ông Clayton, lực lượng đặc nhiệm còn có Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) Andrew Ferguson; Giám đốc công nghệ của Bộ Quốc phòng Mỹ Emil Michael và Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ Scott Kupor. Nhóm sẽ báo cáo trực tiếp cho Tổng thống Trump và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Ông Trump gọi lực lượng mới là “Super Intelligence Force – Lực lượng Siêu trí tuệ”, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy vai trò dẫn đầu về AI. Trước đó, ông Trump đã yêu cầu tất cả bộ và cơ quan hành pháp sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" (super intelligence) thay vì trí tuệ nhân tạo AI.