Hai vụ kiện nhằm vào quảng cáo dùng tiền thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hai vụ kiện được đệ trình vào ngày 7/10 liên quan đến loạt quảng cáo truyền hình gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc chính quyền sử dụng ngân sách liên bang để quảng bá thông điệp chính trị, làm tiêu tốn hàng triệu USD tiền thuế của người dân.

Chính quyền Tổng thống Trump bị kiện vì quảng cáo sử dụng tiền thuế. Ảnh: AP

Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) là bên đầu tiên khởi kiện, cáo buộc các quảng cáo là hoạt động tuyên truyền bất hợp pháp do chính phủ tài trợ và cho rằng ông Trump trực tiếp chỉ đạo. Sau đó, liên minh gồm tổ chức giám sát phi đảng phái Common Cause cũng đệ đơn kiện riêng, cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump sử dụng ngân sách trái phép.

Cả hai vụ kiện đều yêu cầu tòa án liên bang ngăn chính phủ tiếp tục sử dụng ngân sách để chi trả cho các quảng cáo. Đây là những vụ kiện đầu tiên nhằm vào loạt quảng cáo đã vấp phải phản ứng từ cả hai đảng vì ca ngợi ông Trump và quảng bá thông điệp tranh cử của ông, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần.

Theo công ty theo dõi truyền thông AdImpact, các quảng cáo bắt đầu phát sóng từ tháng 9 và đã khiến ngân sách chi hơn 12 triệu USD. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã trao hợp đồng trị giá 20 triệu USD cho chiến dịch.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 5/10, ông Trump cho biết đây là hoạt động quảng bá tích cực cho nước Mỹ, song khẳng định sẽ ngừng dùng tiền thuế cho các quảng cáo này.

Nhà Trắng sau đó cho biết Ủy ban hành động chính trị (PAC) MAGA của ông Trump sẽ chi trả. Tuy nhiên, ngày 7/10, một quảng cáo mới vẫn được phát sóng với thông báo cho biết chi phí do chính phủ Mỹ thanh toán. Đoạn quảng cáo nêu bật các hoạt động quân sự của ông Trump nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi đầu năm. Ông Trump cũng chưa cam kết hoàn trả khoản tiền đã chi.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng những quảng cáo này có thể vi phạm luật liên bang cấm sử dụng ngân sách do Quốc hội phân bổ cho mục đích “quảng bá hoặc tuyên truyền”.

Nhà Trắng bảo vệ các quảng cáo, cho rằng đây là những thông báo dịch vụ công tương tự các chính quyền trước đây từng sử dụng. Tuy nhiên, các quảng cáo gần đây khác ở chỗ không nhằm giúp người dân tiếp cận hoặc hưởng lợi từ các chương trình cụ thể của chính phủ. Một trong số đó gần như sao chép quảng cáo mà ông Trump từng sử dụng trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024.