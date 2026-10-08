Mỹ đề xuất thu phí 70.000 USD với sinh viên quốc tế muốn làm việc

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 7/10 đề xuất thu khoản phí 70.000 USD đối với mỗi sinh viên quốc tế tham gia chương trình cho phép làm việc tại Mỹ, trong động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt việc tuyển sinh viên nước ngoài.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực siết chặt nhập cư và thay đổi chính sách giáo dục đại học. Ảnh: AP

Theo đề xuất, các trường đại học sẽ phải trả khoản phí này cho mỗi sinh viên tham gia chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT), cho phép sinh viên quốc tế làm việc trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành trong hoặc sau thời gian học. Sinh viên thường được phép làm việc một năm sau khi tốt nghiệp, trong khi những người theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) có thể được gia hạn thêm 2 năm.

Các trường sẽ phải trả 70.000 USD cho hồ sơ đăng ký OPT ban đầu của mỗi sinh viên và 30.000 USD cho mỗi lần gia hạn.

Tác động tới giáo dục đại học và doanh nghiệp

Các trường đại học Mỹ tích cực tuyển sinh viên nước ngoài nhằm tăng nguồn thu học phí, trong khi các công ty công nghệ và nhiều ngành khác cũng tuyển dụng sinh viên quốc tế cho các vị trí kỹ thuật.

Fanta Aw, Giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục Quốc tế NAFSA, cho rằng chương trình OPT giúp sinh viên quốc tế tích lũy kinh nghiệm thực tế và bổ sung nhân lực cho các lĩnh vực STEM đang thiếu lao động.

“Việc khiến sinh viên quốc tế rời khỏi Mỹ cùng với tài năng, góc nhìn và khát vọng của họ sẽ chỉ gây tổn hại đến đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế, phát triển lực lượng lao động của nước này”, bà Aw nêu trong một tuyên bố bằng văn bản.

DHS cho rằng mức phí nhằm ngăn chặn gian lận và lạm dụng chương trình thị thực, mà cơ quan này cáo buộc đang trở thành “nguồn cung lao động nước ngoài giá rẻ”.

Đề xuất sẽ được lấy ý kiến công chúng trong 60 ngày trước khi DHS có thể ban hành chính thức. Các tổ chức giáo dục đại học hoặc hiệp hội doanh nghiệp cũng có thể khởi kiện, khiến việc triển khai đề xuất có thể bị trì hoãn.

Chính quyền Donald Trump tiếp tục siết sinh viên quốc tế

Đề xuất mới nằm trong loạt biện pháp của chính quyền Donald Trump nhằm siết chặt nhập cư và thay đổi chính sách giáo dục đại học. Năm ngoái, chính quyền Mỹ đã chấm dứt tình trạng pháp lý của hàng nghìn sinh viên quốc tế, đồng thời bắt giữ và trục xuất nhiều người.

Mùa hè năm nay, chính quyền cũng ban hành quy định nhằm hạn chế thời gian sinh viên quốc tế được ở lại Mỹ quá 4 năm nếu không được Chính phủ liên bang chấp thuận. Một tòa án liên bang đã ngăn quy định này có hiệu lực hồi tháng 9.

Các tổ chức giáo dục cho biết số sinh viên quốc tế mới đến Mỹ trong mùa thu năm ngoái lần đầu tiên giảm 17%, mức giảm mạnh nhất kể từ đại dịch COVID-19. Một số trường ghi nhận mức giảm 30-40%.

Giới giáo dục cảnh báo mức phí mới có thể khiến Mỹ kém hấp dẫn hơn đối với sinh viên quốc tế, bởi cơ hội được làm việc sau khi tốt nghiệp là một trong những lý do quan trọng khiến họ lựa chọn du học tại Mỹ.

Luật sư di trú Steven Brown nhận định mức phí 70.000 USD có thể khiến nhiều trường không muốn trả khoản phí này để cho sinh viên tham gia OPT, qua đó trên thực tế có thể khiến chương trình bị đình trệ mà không cần chính thức bãi bỏ.