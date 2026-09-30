Tổng thống Mỹ Donald Trump: Các công ty công nghệ hàng đầu ký thỏa thuận “tự giám sát” AI

Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo nhiều công ty công nghệ hàng đầu đã ký một thỏa thuận tự nguyện về “tự giám sát” trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó các doanh nghiệp cam kết tăng cường kiểm soát nội bộ và chịu sự đánh giá từ bên ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo nhiều công ty công nghệ hàng đầu ký một thỏa thuận tự nguyện về “tự giám sát” trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: AP

Phát biểu với phóng viên bên ngoài Cánh Tây Nhà Trắng, ông Trump cho rằng các công ty AI đang nhận thức rõ trách nhiệm tự giám sát hoạt động của mình trong bối cảnh công nghệ này phát triển nhanh và làm dấy lên nhiều lo ngại ở Mỹ.

Thỏa thuận được ký bởi Tổng thống Trump cùng Tổng Giám đốc Anthropic Dario Amodei, Tổng Giám đốc Google Sundar Pichai, Tổng Giám đốc Meta Mark Zuckerberg, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman, Tổng Giám đốc Nvidia Jensen Huang và tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập xAI, công ty hiện thuộc SpaceX.

Theo thỏa thuận được ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, các công ty sẽ triển khai “các cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ”, đồng thời hợp tác với một đơn vị kiểm toán độc lập bên ngoài để đánh giá hiệu quả của những cơ chế này. Mỗi công ty cũng sẽ thành lập một ủy ban thuộc hội đồng quản trị để xem xét các báo cáo kiểm toán. Thỏa thuận cũng để ngỏ khả năng đưa các biện pháp trên vào luật và quy định trong tương lai, dù hiện vẫn mang tính tự nguyện.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng, ông Trump ca ngợi các doanh nghiệp AI và cho rằng công nghệ này sẽ tạo ra “tăng trưởng đáng kinh ngạc”. Chính quyền Mỹ cũng đang thúc đẩy phát triển hạ tầng AI, trong đó có các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Tuy nhiên, những dự án này đang vấp phải sự phản đối từ các cộng đồng địa phương do lo ngại về chi phí năng lượng và những tác động khác.

Ông Dario Amodei, một trong những lãnh đạo công nghệ công khai kêu gọi thận trọng hơn với tốc độ phát triển AI, cảnh báo rằng công nghệ này “tiềm ẩn những rủi ro thực sự”. Theo ông, cách thức giải quyết những rủi ro này vẫn đang được thảo luận.

Một số chuyên gia cũng hoài nghi về việc đặt quá nhiều niềm tin vào cơ chế tự giám sát. Robin Jia, trợ lý giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Nam California, cho rằng cần bảo đảm hoạt động của các công ty AI phù hợp với lợi ích chung của người dân Mỹ. Ông cảnh báo khi các mô hình AI ngày càng mạnh, hậu quả từ những sự cố liên quan cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Cùng ngày, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cho biết công ty đang ngày càng tập trung vào vấn đề an toàn và thận trọng hơn trong quá trình phát triển các mô hình AI mới. Trước đó một ngày, OpenAI đã tạm dừng triển khai một mô hình mới do những lo ngại về an toàn.