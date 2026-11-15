Trưng bày chuyên đề “Tinh hoa cổ vật - Di sản văn hóa vùng Đông Bắc”

Trong không khí hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sáng 15/11, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh phối hợp với Hội Cổ vật thành phố trưng bày chuyên đề “Tinh hoa cổ vật - Di sản văn hóa vùng Đông Bắc”.

Đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

Trưng bày chuyên đề giới thiệu 200 hiện vật, mang đến cho nhân dân và du khách một hành trình khám phá đầy thú vị qua những dấu ấn lịch sử, văn hóa của vùng đất Đông Bắc.

Điểm hấp dẫn của trưng bày chuyên đề là sự góp mặt của các bộ sưu tập cổ vật phong phú, đưa người xem ngược dòng thời gian từ thời tiền sử, sơ sử, văn hóa Đông Sơn đến các triều đại phong kiến Việt Nam. Những bộ sưu tập tiền đồng, gương đồng, gốm thời Lý - Trần - Lê - Nguyễn, gốm sứ Vạn Ninh… sẽ lần lượt hé mở những câu chuyện về đời sống, nghệ thuật và tài hoa của nghệ nhân xưa.

Đại biểu nghe giới thiệu thông tin về các hiện vật được trưng bày.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các bộ sưu tập gốm sứ nước ngoài còn gợi mở một góc nhìn thú vị về Quảng Ninh xưa trong dòng chảy giao thương, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trải qua nhiều thế kỷ.

Không chỉ là dịp chiêm ngưỡng những cổ vật mang giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, trưng bày chuyên đề còn mở ra cơ hội để công chúng gặp gỡ, tìm hiểu, nghiên cứu những dấu tích của quá khứ ngay trong không gian bảo tàng hôm nay.

Một số hiện vật gốm được trưng bày.

Nhân dịp này, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh đã tổ chức tiếp nhận nhiều hiện vật do các nhà sưu tập đang sinh sống trên địa bàn thành phố hiến tặng.

Các nhà sưu tập hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng.

Trưng bày chuyên đề mở cửa phục vụ nhân dân và du khách đến hết ngày 29/11/2026.