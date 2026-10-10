Công tố UAE: Cơ phó FlyDubai định lao máy bay vào nhà ga sân bay Tel Aviv

Giới chức Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 9/10 cho biết cơ phó cầm rìu tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của hãng FlyDubai đến Tel Aviv hồi tháng trước có ý định chiếm quyền điều khiển máy bay và lao vào nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế chính của Israel.

Máy bay FlyDubai chở các hành khách Israel phải hạ cánh khẩn cấp tại A-rập Xê-út đỗ tại sân bay quốc tế Ben Gurion, gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: AP

Theo tuyên bố của công tố viên cấp cao UAE được hãng thông tấn nhà nước WAM đăng tải, nghi phạm là Hamam al-Hammami, 29 tuổi, công dân Oman và hành động với ý định gây thương vong lớn nhất có thể. Phần lớn trong số 174 hành khách trên chuyến bay là người Israel.

Tuyên bố cho biết cơ phó này bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại Mỹ và từng thực hiện hai chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv để tìm hiểu lộ trình bay cũng như sân bay. Tuy nhiên, các quy trình kiểm tra an ninh và nghiệp vụ của FlyDubai không phát hiện dấu hiệu cho thấy người này có tư tưởng cực đoan hoặc âm mưu tiến hành tấn công.

Nghi phạm Hamam al-Hammami khai nhận đã hành động một mình, không có sự tham gia của người khác. Theo công tố viên, người này đã trình bày chi tiết về động cơ, quá trình lên kế hoạch và thực hiện vụ việc trước sự chứng kiến của luật sư. Tuyên bố cũng cho rằng nghi phạm có thể đã tiếp nhận tư tưởng cực đoan tại một nhà thờ Hồi giáo ở Australia vào năm 2017, khi đang theo học tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne.

Thông tin mới nhất từ công tố viên UAE là cập nhật toàn diện nhất kể từ khi nước này tiếp quản cuộc điều tra, không lâu sau vụ việc xảy ra ngày 30/9. FlyDubai là hãng hàng không thuộc sở hữu của chính phủ UAE.

Vụ việc xảy ra bất ngờ khi máy bay đang bay qua không phận Jordan và Ả rập Xê út. Hamam al-Hammami dùng rìu thoát hiểm tấn công cơ trưởng Smit Machchhar trong buồng lái. Dù bị thương và chảy máu, cơ trưởng vẫn mở được cửa buồng lái, kịp thời báo động cho hành khách và phi hành đoàn về vụ tấn công.

Hành khách đã khống chế nghi phạm và hỗ trợ giữ ổn định máy bay, vốn mất độ cao khoảng 4.300-4.900 m chỉ trong chưa đầy một phút. Sau đó, hai phi công dự phòng điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tabuk, Ả rập Xê út.