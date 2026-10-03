Cơ phó FlyDubai từng bị Oman cấm bay vì lo ngại tư tưởng cực đoan

Cơ phó trên chuyến bay FlyDubai tới Tel Aviv, người bị cáo buộc tìm cách làm rơi máy bay chở 182 người, từng bị Oman cấm hành nghề phi công do lo ngại người này tiếp nhận tư tưởng cực đoan, một nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết ngày 3/10.

Máy bay FlyDubai chở các hành khách Israel phải hạ cánh khẩn cấp tại A-rập Xê-út đỗ tại sân bay quốc tế Ben Gurion, gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: AP.

Theo nguồn tin, cơ phó được hãng FlyDubai có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyển dụng, trong khi mức độ thẩm tra khi tuyển dụng hiện chưa rõ. Nguồn tin giấu tên cho biết thêm quyết định cấm bay của Oman được đưa ra trước khi cơ phó làm việc cho FlyDubai. Thông tin này được Wall Street Journal đưa tin đầu tiên.

Vụ việc xảy ra ngày 30/9 trên chuyến bay FlyDubai từ Dubai tới Tel Aviv, làm dấy lên những câu hỏi mới về quy trình thẩm tra tổ bay và an ninh hàng không. Một cuộc điều tra với sự tham gia của nhiều nước trong khu vực đang được tiến hành.

UAE đã hủy toàn bộ các chuyến bay tới Israel sau vụ việc, ảnh hưởng tới hàng trăm hành khách thường xuyên di chuyển giữa hai nước. Israel và UAE sau đó nhất trí tổ chức các chuyến bay hồi hương để đưa những người mắc kẹt tại UAE về nước.

Chuyến bay hồi hương đầu tiên rời UAE ngay trước 23 giờ ngày 2/10 và hạ cánh xuống Tel Aviv sau 1 giờ sáng 3/10, theo trang web của Sân bay quốc tế Ben Gurion. Các hãng Arkia và Israir cũng có các chuyến bay từ Dubai dự kiến tới Israel trong sáng 3/10, trong khi El Al dự kiến đưa hành khách về nước ngày 4/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết, những thông tin ban đầu ông nhận được cho thấy có thể tồn tại mối liên hệ giữa vụ tấn công và Tehran, nhưng không nêu chi tiết. Ông Trump cũng cảnh báo Mỹ sẽ “đáp trả rất mạnh” nếu xác định các đặc vụ Iran đứng sau vụ việc.

UAE đang chủ trì cuộc điều tra với sự tham gia của các điều tra viên Israel, trong khi giới chức cũng chưa xác định người tấn công hành động một mình hay thuộc một nhóm nào.