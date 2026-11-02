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Va chạm giữa xe tải và xe máy trên quốc lộ 51, một người tử vong

Báo Quảng Ninh trên

Chiều 1-11, trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Thành, thành phố Đồng Nai xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ va chạm giao thông trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Thành. Ảnh: CTV
Hiện trường vụ va chạm giao thông trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Thành. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu từ người dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h35 cùng ngày. Thời điểm trên, xe tải biển số 60H-306.xx và xe máy biển số 60F2-252.xx xảy ra va chạm trên tuyến quốc lộ 51.

Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, phương tiện lưu thông qua khu vực không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

baodongnai.com.vn
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#tai nạn quốc lộ 51 #va chạm xe tải #tai nạn xe máy #Long Thành #Đồng Nai #tai nạn giao thông

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