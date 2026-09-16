VietinBank chi nhánh Uông Bí thông báo chuyển địa điểm giao dịch của phòng giao dịch Phương Đông
Kính gửi: Quý Khách hàng!
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí trân trọng thông báo chuyển địa điểm giao dịch của Phòng giao dịch Phương Đông, cụ thể:
- Tên Phòng giao dịch: PHÒNG GIAO DỊCH PHƯƠNG ĐÔNG
- Địa điểm hoạt động hiện tại: Số 45 Cầu Sến, phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh
- Địa điểm mới: Số 546 đường Tuệ Tĩnh, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203.3565.871
- Thời gian bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 22/9/2026.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thuận tiện trong quá trình giao dịch.
Địa chỉ: Số 466 đường Quang Trung, Phường Uông Bí, Thành phố Quảng Ninh
Điện Thoại: 0203.3854.250
Các phòng giao dịch trực thuộc:
|PGD Mạo Khê
Số 195 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thành phố Quảng Ninh
ĐT: 0203.3871.068
|PGD Yên Hưng
Số 99 phố Lê Lợi, Phường Quảng Yên, Thành phố Quảng Ninh.
ĐT: 0203.3546.333
|PGD Phương Đông
Số 546 đường Tuệ Tĩnh, Phường Uông Bí, Thành phố Quảng Ninh
ĐT: 0203.3565.871
|PGD Quang Trung
Tổ 19, Khu 6, Phường Uông Bí, Thành phố Quảng Ninh
ĐT: 0203.3855.879
|PGD Vàng Danh Tổ 12, khu 4, Phường Vàng Danh, Thành phố Quảng Ninh
ĐT: 0203.3853.133
|PGD Nam Khê Tổ 4, Khu Tre Mai, Phường Vàng Danh, Thành phố Quảng Ninh
ĐT: 0203.3850.938
Trân trọng thông báo và kính mong Quý khách hàng tiếp tục đồng hành cùng VietinBank Chi nhánh Uông Bí!