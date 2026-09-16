VietinBank chi nhánh Uông Bí thông báo chuyển địa điểm giao dịch của phòng giao dịch Phương Đông

VietinBank chi nhánh Uông Bí thông báo chuyển địa điểm giao dịch của phòng giao dịch Phương Đông

Kính gửi: Quý Khách hàng!

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí trân trọng thông báo chuyển địa điểm giao dịch của Phòng giao dịch Phương Đông, cụ thể:

- Tên Phòng giao dịch: PHÒNG GIAO DỊCH PHƯƠNG ĐÔNG

- Địa điểm hoạt động hiện tại: Số 45 Cầu Sến, phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh

- Địa điểm mới: Số 546 đường Tuệ Tĩnh, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3565.871

- Thời gian bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 22/9/2026.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thuận tiện trong quá trình giao dịch.

Địa chỉ: Số 466 đường Quang Trung, Phường Uông Bí, Thành phố Quảng Ninh

Điện Thoại: 0203.3854.250

Các phòng giao dịch trực thuộc:

PGD Mạo Khê

Số 195 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3871.068

PGD Yên Hưng

Số 99 phố Lê Lợi, Phường Quảng Yên, Thành phố Quảng Ninh.

ĐT: 0203.3546.333

PGD Phương Đông

Số 546 đường Tuệ Tĩnh, Phường Uông Bí, Thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3565.871

PGD Quang Trung

Tổ 19, Khu 6, Phường Uông Bí, Thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3855.879

PGD Vàng Danh Tổ 12, khu 4, Phường Vàng Danh, Thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3853.133 PGD Nam Khê Tổ 4, Khu Tre Mai, Phường Vàng Danh, Thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3850.938

Trân trọng thông báo và kính mong Quý khách hàng tiếp tục đồng hành cùng VietinBank Chi nhánh Uông Bí!