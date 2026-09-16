VietinBank chi nhánh Uông Bí thông báo: Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Thanh Sơn

VietinBank chi nhánh Uông Bí thông báo: Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Thanh Sơn

Kính gửi: Quý Khách hàng!

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí trân trọng thông báo v/v chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

- Tên Phòng giao dịch chấm dứt hoạt động: PHÒNG GIAO DỊCH THANH SƠN

- Địa chỉ: Số 546 đường Tuệ Tĩnh, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3565.871

- Thời gian chấm dứt hoạt động: Từ ngày 22/9/2026.

Kể từ ngày 22/9/2026, phòng giao dịch Thanh Sơn chấm dứt hoạt động tại địa chỉ nêu trên.

Ngân hàng VIETINBANK CHI NHÁNH UÔNG BÍ cam kết thực hiện đầy đủ các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và các lợi ích liên quan của Quý khách hàng đã giao dịch tại Phòng giao dịch Thanh Sơn theo quy định của pháp luật và quy định của VietinBank.

Để tiếp tục thực hiện các giao dịch, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trụ sở Chi nhánh hoặc các Phòng giao dịch thuộc VietinBank chi nhánh Uông Bí theo thông tin dưới đây:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí

Địa chỉ: Số 466 đường Quang Trung, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3854.250

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH:

PGD Mạo Khê

Số 195 đường Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3871.068

PGD Yên Hưng

Số 99 phố Lê Lợi, phường Quảng Yên, thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3546.333

PGD Phương Đông

Số 45 Cầu Sến, phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3576.658

PGD Quang Trung

Tổ 19, khu 6, phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3855.879

PGD Vàng Danh Tổ 12, khu 4, phường Vàng Danh, thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3853.133 PGD Nam Khê Tổ 4, khu Tre Mai, phường Vàng Danh, thành phố Quảng Ninh

ĐT: 0203.3850.938

VietinBank chi nhánh Uông Bí trân trọng thông báo và kính mong Quý khách hàng phối hợp thực hiện.