Nga cảnh báo sẽ dùng mọi loại vũ khí nếu lãnh thổ bị tấn công

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/10 tái khẳng định Mát-xcơ-va không có kế hoạch tấn công các nước châu Âu, nhưng sẽ đáp trả nếu lãnh thổ Nga bị tấn công bằng “mọi loại vũ khí” mà nước này sở hữu. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng liên quan vùng lãnh thổ Kaliningrad bên bờ Baltic.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn chính sách đối ngoại Valdai ở Mát-xcơ-va, ngày 1/10/2026. Ành: AP.

Phát biểu tại diễn đàn chính sách đối ngoại Valdai ngày 1/10, ông Putin cho rằng các nước phương Tây và châu Âu đang làm gia tăng căng thẳng khi đề cập khả năng chuẩn bị cho một cuộc chiến với Mát-xcơ-va trong những năm tới, tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại biển Baltic và có những động thái nhằm vào tàu Nga.

Tổng thống Nga đồng thời khẳng định nội dung cảnh báo trước đó của Mát-xcơ-va gửi NATO về vấn đề Kaliningrad là “hoàn toàn chính xác”.

“Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp vào Liên bang Nga - trong trường hợp này là Kaliningrad hoặc có thể là các vùng lãnh thổ khác - thì tất nhiên, ngay lập tức và không thể tránh khỏi, vấn đề sử dụng mọi loại vũ khí mà đất nước chúng tôi có sẽ được đặt ra” - ông Putin nói.

Ông không nêu cụ thể Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp đó, nhưng cho biết Mát-xcơ-va sở hữu những loại vũ khí mà “không nước nào khác có” và sẽ quyết định phương tiện đáp trả tùy theo tình huống.

NATO khẳng định không nhằm vào Kaliningrad

Phát biểu của ông Putin được đưa ra sau khi Nga gửi thông điệp bằng văn bản tới NATO liên quan an ninh của Kaliningrad.

Người phát ngôn NATO Allison Hart ngày 30/9 xác nhận liên minh đã nhận được thông điệp từ Mát-xcơ-va, đồng thời phản đối những lời đe dọa sử dụng vũ lực và các phát ngôn liên quan vũ khí hạt nhân.

Bà Hart khẳng định NATO không nhằm vào Kaliningrad và đã trả lời Nga rằng đây là một liên minh phòng thủ, trong khi các hoạt động và cuộc tập trận của NATO không gây nguy cơ đối với bất kỳ phần lãnh thổ nào của Nga.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng cho biết phản hồi của liên minh là “ngắn gọn và súc tích”. Ông Rutte đồng thời cho rằng NATO cần tiếp tục tập trung hỗ trợ Ukraine.

Kaliningrad trong quan hệ Nga - NATO

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, hai quốc gia thành viên NATO. Đây là nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội Baltic cùng nhiều cơ sở quân sự khác của Nga, trong đó có tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trong tuần qua, một số đại sứ quán Nga tại châu Âu tuyên bố Mát-xcơ-va có thông tin cho rằng NATO đang chuẩn bị khả năng phong tỏa Kaliningrad trên không và trên biển. Phía NATO bác bỏ việc các hoạt động của liên minh nhằm vào khu vực này.

Các nước NATO đã tiến hành một số cuộc tập trận tại khu vực biển Baltic trong những tháng gần đây và dự kiến tiếp tục có các hoạt động huấn luyện trong tháng 10. Liên minh cũng triển khai Chiến dịch Baltic Sentry từ năm ngoái nhằm bảo vệ các tuyến cáp thông tin và đường ống dưới biển.

Trong bối cảnh đó, ông Putin nhấn mạnh Nga không có kế hoạch tấn công các nước châu Âu, nhưng Mát-xcơ-va sẽ đáp trả nếu lãnh thổ nước này bị tấn công.