Ngoại trưởng Đức và Nga có cuộc gặp hiếm hoi tại Liên hợp quốc

Trong một diễn biến ngoại giao đáng chú ý, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ lời kêu gọi của Đức về việc từ bỏ "con đường leo thang nguy hiểm", đồng thời cáo buộc Berlin đóng vai trò là nhà tài trợ chính cho Ukraine và có tham vọng trở thành cường quốc quân sự hàng đầu tại châu Âu.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp trực tiếp vào ngày 26/9 (theo giờ địa phương) giữa Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng LHQ. Đây được cho là cuộc đối thoại trực diện đầu tiên giữa quan chức ngoại giao cấp cao hai nước kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng nổ vào năm 2022.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc, ngày 26/9/2026. Ảnh: AP

Trước đó, trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đặt câu hỏi: "Liệu Berlin có lường trước được hậu quả của việc này không? Phải chăng họ vẫn chưa rút ra bài học từ Thế chiến thứ hai?"

Sau cuộc gặp, ông Lavrov cho biết: "Ông ấy chỉ nhắc lại lập trường công khai chính thức của mình nhằm lên án nước Nga. Quý vị có thể tự đánh giá xem liệu điều đó có được coi là đối thoại hay không”.

Cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, ngay trước thời điểm ông Lavrov bước lên bục phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới. Tại đây, nhà ngoại giao Nga cũng chỉ trích động thái quân sự hóa của Nhật Bản và khẳng định Moskva sẽ phủ quyết mọi nỗ lực của cả Đức và Nhật Bản nhằm giành ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an - cơ quan quyền lực nhất của LHQ. Cả hai quốc gia này từng là đối thủ của Nga, Anh và Mỹ trong Thế chiến thứ hai.

Về phía Đức, một quan chức phái đoàn nước này cho biết trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Wadephul đã kêu gọi Nga chấm dứt "con đường leo thang nguy hiểm" nhằm vào Đức, châu Âu và liên minh NATO. Quan hệ song phương Nga - Đức đã trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Leipzig hồi tháng trước (sự việc mà Berlin đổ lỗi cho Moskva) cùng các biện pháp đáp trả qua lại sau đó.

Dù vậy, theo quan chức trên, ông Wadephul cũng bày tỏ sự cởi mở trong việc cải thiện quan hệ, với điều kiện giới lãnh đạo Nga phải thể hiện thiện chí thực sự nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Hãng thông tấn Đức Dpa đưa tin cuộc gặp kéo dài khoảng 20 phút diễn ra tại một phòng họp do phía Nga bố trí và kết thúc bằng cái bắt tay giữa hai ngoại trưởng. Phát biểu sau đó trong cuộc họp báo, ông Lavrov cho biết "không có gì mới" xuất hiện từ cuộc trao đổi này.