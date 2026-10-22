Xã Tiên Yên phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Ngày 22/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Yên tổ chức phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, nhằm huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Tiên Yên ủng hộ quỹ Vì người nghèo năm 2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Thông qua lễ phát động nhằm huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống, từng bước ổn định cuộc sống; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương, khơi dậy tinh thần sẻ chia, sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng xã Tiên Yên ngày càng phát triển.