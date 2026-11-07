Bàn giao nhà cho gia đình người có công

Chiều 6/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh phối hợp với UBND phường Hà An tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình anh Lê Văn Nhâm, trú tại khu phố Hoàng Tân 2, phường Hà An, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thực hiện Kế hoạch số 582/KH-BCH ngày 2-2-2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh về hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng vũ trang thành phố năm 2026 và Công văn số 2117/BCH-CT ngày 26-4-2026 về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn, Ban CHQS phường Hà An đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, huy động các nguồn lực hỗ trợ gia đình anh Lê Văn Nhâm xây dựng nhà mới.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh trao quà, động viên gia đình anh Lê Văn Nhâm.

Gia đình anh Lê Văn Nhâm có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1987 đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Trước thực tế đó, Ban CHQS phường Hà An đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động, huy động kinh phí và ngày công hỗ trợ gia đình xây dựng nhà ở.

Sau gần 6 tháng thi công, khởi công từ ngày 18/5/2026, ngôi nhà có diện tích hơn 80m² đã hoàn thành, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ 70 triệu đồng; nguồn xã hội hóa của địa phương gần 50 triệu đồng; số kinh phí còn lại do gia đình tích lũy và người thân hỗ trợ. Đặc biệt, Ban CHQS phường Hà An đã huy động hơn 200 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng công trình.

Các đại biểu tham quan ngôi nhà mới của gia đình anh Lê Văn Nhâm.

Việc khánh thành, bàn giao nhà là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đối với gia đình người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần giúp gia đình anh Lê Văn Nhâm ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.