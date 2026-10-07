Tiên Yên phát động thi đua tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026

Chiều 7/10, UBND xã Tiên Yên tổ chức phát động đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”.

Đợt thi đua được phát động trong bối cảnh xã Tiên Yên đạt nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng năm 2026. Tổng giá trị sản xuất đạt 3.146,4 tỷ đồng, bằng 77,35% chỉ tiêu nghị quyết năm; xã đạt 6/10 tiêu chí và 43/47 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 55,804 tỷ đồng, bằng 61% dự toán thành phố giao.

﻿Đồng chí Nguyễn Cao Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phát động thi đua.

Trong 9 tháng, kết nạp đảng viên mới 35 đồng chí, đạt 77,8% kế hoạch của cả năm. Văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ. Tiên Yên đã hoàn thành công tác sắp xếp thôn, khu phố và tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh.

Về chuyển đổi số, xã đang theo dõi 102 nhiệm vụ trên hệ thống giám sát của thành phố; trong đó 47 nhiệm vụ đã hoàn thành, 55 nhiệm vụ đang thực hiện, không có nhiệm vụ trễ tiến độ. Hết tháng 9/2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã tiếp nhận 8.077 hồ sơ, đã giải quyết 7.786 hồ sơ; 100% hồ sơ được giải quyết trước hoặc đúng hạn, 100% giao dịch phí, lệ phí thực hiện không dùng tiền mặt. Chỉ số hiệu quả quản trị cấp xã năm 2025 của xã Tiên Yên xếp thứ 3 trong 54 xã, phường, đặc khu của thành phố.

Phát động đợt thi đua, đồng chí Nguyễn Cao Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; 7 nhóm nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số; chính quyền số; phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đột phá cho kinh tế địa phương; quan tâm phát triển, nâng tầm chất lượng, thương hiệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP; triển khai hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông sản Tiên Yên; Đề án mở rộng không gian Phố đi bộ Tiên Yên, gắn phát triển kinh tế đêm với gìn giữ bản sắc văn hóa phố cổ.

Lãnh đạo xã Tiên Yên ấn nút phát động thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2026.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ấn nút phát động đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”, thể hiện quyết tâm chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.