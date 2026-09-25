Đảng ủy xã Tiên Yên triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

Ngày 25/9, Đảng ủy xã Tiên Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Tiên Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp thôn, khu phố được triển khai đúng tiến độ, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ. Đảng bộ xã hiện có 34 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.393 đảng viên; trong 9 tháng kết nạp 35 đảng viên mới.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.146,4 tỷ đồng, đạt 77,35% chỉ tiêu nghị quyết; thu ngân sách nhà nước ước đạt 55,804 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, y tế và cải cách hành chính được quan tâm; 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, ghi nhận kết quả Đảng bộ xã đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng tại địa bàn khó khăn, trong lực lượng quân nhân xuất ngũ và khu vực doanh nghiệp; rà soát nguồn, thành lập tổ chức đảng phù hợp.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, quy trình phối hợp theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ việc, rõ sản phẩm; quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng dữ liệu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá, xếp loại đảng viên thực chất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, yêu cầu toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Trong đó, phấn đấu quý I/2027 thành lập Đảng bộ Doanh nghiệp xã và Đảng bộ Quân sự xã; hoàn thành chuyển đổi số trong tháng 12/2026; tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế khu vực 6, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cũng yêu cầu các cơ quan nội chính tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, phấn đấu xây dựng “Xã sạch ma túy” trong năm 2027; đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quý IV, tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 2027.