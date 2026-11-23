Tinh thần “Tương thân, tương ái” tiếp tục lan tỏa trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Cùng với cả nước, Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh đã triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 từ ngày 17/10 đến 18/11 với cách làm minh bạch, khoa học, hiệu quả. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố đã tích cực hưởng ứng chương trình này, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội mà địa phương luôn quan tâm thực hiện chu đáo. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, về nội dung này.

- Xin đồng chí cho biết kết quả cụ thể của việc triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 tại Quảng Ninh?

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố.

+ Quảng Ninh luôn nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Những năm qua, nguồn lực dành cho an sinh xã hội của thành phố liên tục tăng. Từ năm 2022 đến nay, Quảng Ninh là một trong số ít địa phương tổ chức chăm lo Tết cho các đối tượng khó khăn bằng 100% nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Giai đoạn 2024-2026, MTTQ các cấp trong toàn thành phố và cộng đồng đã vận động được hơn 21,9 tỷ đồng hỗ trợ hoàn thành xóa 100% nhà tạm, nhà ở dột nát mới phát sinh trên địa bàn. Hết năm 2025, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững...

Tuy nhiên, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nghĩa là không còn những hoàn cảnh cần được quan tâm, giúp đỡ. Qua rà soát, trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn hơn 2.300 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, nhất là người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn và các gia đình gặp biến cố do tai nạn, thiên tai, mất việc làm, hoặc những rủi ro đột xuất trong cuộc sống. Đây là những địa chỉ rất cần sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, ngày 6/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức chương trình vận động nguồn lực chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Tính đến hết ngày 18/11/2026, tổng nguồn lực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố và các địa phương đạt trên 17,08 tỷ đồng. Trong đó, riêng cấp thành phố vận động được hơn 14,42 tỷ đồng, gồm nguồn lực đã tiếp nhận và các khoản đăng ký ủng hộ.

Đây là kết quả rất đáng trân trọng. Giá trị của chương trình không chỉ được đo bằng số tiền, hiện vật vận động được, mà quan trọng hơn là tình cảm, trách nhiệm, sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa; truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của người Quảng Ninh được thể hiện bằng những hành động sẻ chia thiết thực, trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần bồi đắp niềm tin, tăng cường gắn kết xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ thành phố vinh danh các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

- Những điểm mới trong công tác triển khai vận động và trao hỗ trợ năm nay là gì, thưa đồng chí?

+ Chúng tôi xác định niềm tin của nhân dân và các nhà hảo tâm là yếu tố quyết định để cuộc vận động được duy trì thường xuyên, có sức lan tỏa lâu dài. Vì vậy, công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả. Việc công khai phải xuyên suốt từ khâu vận động, tiếp nhận, đến phân bổ, sử dụng và giám sát kết quả hỗ trợ.

Điểm mới trong cách làm năm nay là chuyển mạnh từ vận động chung sang kết nối nguồn lực với từng địa chỉ, hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể. MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và khu dân cư rà soát, nắm chắc từng trường hợp; xác định rõ khó khăn, nhu cầu, hình thức hỗ trợ phù hợp. Các đơn vị tăng cường trao đổi, đối chiếu thông tin, tránh hỗ trợ trùng lặp, bảo đảm nguồn lực được phân bổ công bằng, hợp lý, không để những hoàn cảnh thực sự khó khăn bị bỏ sót. Từ thành phố đến từng xã, phường, đặc khu đều chủ động xây dựng phương án, kết hợp nguồn lực cấp trên với sự đóng góp tại chỗ để tạo sức mạnh tổng hợp.

Chúng tôi cũng chú trọng đa dạng hóa hình thức vận động, tăng cường thông tin, tuyên truyền về những hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu hỗ trợ thiết thực để các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thêm cơ sở lựa chọn cách thức đồng hành phù hợp. Việc hỗ trợ không dàn trải, mà căn cứ điều kiện thực tế của từng trường hợp, có thể là xây mới, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến hết 18 tuổi; hỗ trợ học tập, việc làm hoặc cây, con giống, phương tiện, điều kiện phát triển sản xuất.

Trong tiếp nhận và quản lý nguồn lực, thành phố theo dõi, tổng hợp, phân định rõ các khoản đã tiếp nhận qua tài khoản ngân hàng, tiếp nhận trực tiếp và các khoản tổ chức, đơn vị đăng ký ủng hộ. Việc ghi nhận đầy đủ, chính xác từng nguồn đóng góp là cơ sở để quản lý chặt chẽ, xây dựng phương án phân bổ phù hợp và thông tin công khai đến các tổ chức, cá nhân. MTTQ các cấp đồng thời phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tăng cường kiểm tra để bảo đảm mọi nguồn lực được sử dụng tiết kiệm, đúng cam kết và mang lại lợi ích thiết thực cho người thụ hưởng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Vân Đồn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026.

Định hướng xuyên suốt là kết hợp hỗ trợ trước mắt với giải pháp lâu dài, tạo cơ hội để người dân ổn định cuộc sống và tự vươn lên. Bên cạnh việc trợ giúp khi gặp khó khăn đột xuất, cũng quan tâm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; duy trì các mô hình nhận đỡ đầu, kết nối hỗ trợ thường xuyên đối với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian tới, MTTQ thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động và kết nối các nguồn lực xã hội; đổi mới phương thức vận động theo hướng thiết thực, linh hoạt, hướng tới đúng người, đúng nhu cầu và hiệu quả bền vững. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân.

Mỗi mái nhà được sửa chữa, mỗi sinh kế được trao, mỗi em nhỏ được tiếp sức đến trường không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Đó cũng là cách để xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển không chỉ bằng thành tựu kinh tế, mà còn bằng chiều sâu văn hóa, tình người, sức mạnh đại đoàn kết và hạnh phúc của nhân dân.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!