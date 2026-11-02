Xe khách va chạm ô tô con trên Tỉnh lộ 155, không có người bị thương

Trưa 1/11, một vụ va chạm giữa xe khách và ô tô con đi cùng chiều xảy ra trên Tỉnh lộ 155, đoạn qua xã Cốc San.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 12 giờ 50 phút, ngày 1/11, tại Km6+365, Tỉnh lộ 155, thuộc thôn Ún Tà, xã Cốc San, xe khách biển kiểm soát 15H-21X.XX di chuyển theo hướng từ phường Sa Pa về Lào Cai đã va chạm với ô tô con biển kiểm soát 29A-36X.XX đi cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ va chạm tại Km6+365, Tỉnh lộ 155, đoạn qua xã Cốc San.

Khu vực xảy ra va chạm là đoạn đường cong, mặt đường rộng khoảng 7,3 m, có vạch sơn tim đường, gờ giảm tốc, cọc tiêu, cột tiêu dẫn hướng và hệ thống hộ lan.

Vụ va chạm khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng; riêng ô tô con biến dạng nặng tại nhiều vị trí. Ngoài ra, 3 cọc tiêu thuộc hệ thống an toàn giao thông đường bộ cũng bị hư hại.

Xe ô tô con bị hư hỏng nặng sau va chạm.

Rất may, lái xe và hành khách trên hai phương tiện không bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe khách có dấu hiệu gặp sự cố kỹ thuật, nghi liên quan đến hệ thống phanh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã có mặt tại hiện trường để cảnh báo, điều tiết giao thông, phối hợp di chuyển phương tiện và xử lý các hạng mục bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường.

Nguyên nhân vụ va chạm đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Phương tiện được di chuyển khỏi hiện trường để bảo đảm giao thông trên tuyến.

Tỉnh lộ 155 kết nối khu vực Sa Pa với phường Lào Cai, có nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua liên tục. Vì vậy, lái xe cần tuân thủ quy định về tốc độ, biển báo, trang bị kỹ năng xử lý tình huống và chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, nhất là hệ thống phanh cùng các bộ phận an toàn trước khi lưu thông trên tuyến đường này.