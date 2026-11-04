Xe tải va chạm liên tiếp 2 xe máy, 3 người thương vong

Chiếc xe tải chạy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 4 (TP Huế) thì xảy ra va chạm liên tiếp với 2 xe máy làm 2 người chết tại chỗ, 1 người đang cấp cứu.

Lãnh đạo UBND xã A Lưới 4 (TP Huế), xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h50 ngày 3/11, tài xế Lê Văn L. (23 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Huế), lái xe tải dạng có thùng kín chở ông Ngô Đạt L. chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bốt Đỏ (TP Huế) đi về phía TP Đà Nẵng.

Khi đến xã A Lưới 4, xe tải kể trên xảy ra chạm với xe máy do ông Lê Minh Th. (42 tuổi, trú xã A Lưới 4) cầm lái chạy cùng chiều phía trước. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy do em Nguyễn Thị Khánh L. chở theo em Nguyễn Thị H. (cùng 16 tuổi, cùng trú xã A Lưới 4), đang đi theo hướng ngược lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm ông Lê Minh Th. và em Nguyễn Thị H. chết tại chỗ, em Nguyễn Thị Khánh L. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại cơ sở y tế. Tại hiện trường, xe tải văng xuống lề đường bên trái đè lên xe máy nằm dưới mương, nhiều mảnh vỡ của xe máy rơi vãi trên đường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Khoảng cuối tháng 1/2026 tại TP Huế cũng xảy ra vụ xe tải tông nhiều phương tiện ở TP Huế, 4 người thương vong. T

heo đó, khoảng 6h35 ngày 22/1 xe tải mang biển số 75A - 386.30 (chưa rõ thông tin người điều khiển) đang di chuyển trên tuyến đường ở phường Phong Quảng thì bất ngờ tông vào nhiều phương tiện trên đường gây tai nạn. Theo camera của một hộ gia đình sống ven đường ghi lại thì có ít nhất 3 phương tiện gồm xe máy và xe đạp điện bị xe tải tông.

Lãnh đạo phường Phong Quảng cho biết, vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Danh tính 2 nạn nhân tử nạn tại chỗ được xác định là em Đ.D.P. (SN 2010, học sinh lớp 10, Trường THPT Tố Hữu, TP Huế) và bà N.T.K.C. (SN 1962, trú tại tổ dân phố Thành Công 2, phường Phong Quảng).