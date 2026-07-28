Xử phạt 1 nữ tài xế điều khiển ô tô với tốc độ 156km/h trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Nữ tài xế điều khiển ô tô với tốc độ 156km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản, xử lý.

Tài xế điều khiển xe với tốc độ 156km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngày 26/7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết, thông qua thiết bị ghi nhận tốc độ đã phát hiện và lập biên bản xử lý nữ tài xế N.T.T.T (sinh năm 1991, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển ô tô biển kiểm soát 24A - 179-XX với tốc độ 156km/h, đoạn km 228 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, vị trí tài xế N.T.T.T vi phạm chỉ được phép lưu thông 80km/h.

Lực lượng chức năng lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Tài xế N.T.T.T bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản lỗi điều khiển ô tô vi phạm quy định trên 35km/h, vi phạm điểm a khoản 7 và điểm c khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với lỗi vi phạm này, tài xế N.T.T.T sẽ bị xử phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.