Nhanh chóng đưa cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp

Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp (CCN) đang từng bước đi vào cuộc sống. Đến nay, các địa phương đã cơ bản rà soát nhu cầu và xây dựng lộ trình thực hiện, tạo tiền đề đưa chính sách vào thực tiễn, góp phần sắp xếp lại không gian sản xuất theo hướng tập trung, an toàn và hiệu quả.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp về môi trường và phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công ty CP Giải pháp môi trường và PCCC An Phát đang tích cực triển khai dự án đầu tư tại CCN Phương Nam. Sau khi được chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục, doanh nghiệp đã nhận mặt bằng và đang thi công nhà xưởng với diện tích 2.100m².

CCN Phương Nam (phường Yên Tử) nơi các doanh nghiệp đang triển khai đầu tư, xây dựng nhà xưởng theo định hướng tập trung sản xuất.

Ông Trần Đức Khang, Phó Giám đốc Công ty CP Giải pháp môi trường và PCCC An Phát, cho biết: Việc được địa phương hướng dẫn cụ thể, đồng hành trong quá trình thực hiện các thủ tục đã giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tiếp cận mặt bằng và triển khai dự án. Doanh nghiệp rất phấn khởi trước sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố và phường, qua đó tạo thêm động lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng, sớm ổn định hoạt động sản xuất tại CCN.

Thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thành phố, phường Yên Tử đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2026-2030, phối hợp với các khu dân cư và chủ đầu tư CCN Phương Nam rà soát các cơ sở sản xuất có nhu cầu di dời, mở rộng hoặc đầu tư mới; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện thủ tục. Qua rà soát, phường xác định 13 cơ sở có nhu cầu di dời, đầu tư vào CCN với tổng diện tích dự kiến 52.882m²; trong đó 10 cơ sở đã xác định được vị trí, diện tích thuê và ký thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê hạ tầng, tạo điều kiện để các dự án từng bước được triển khai. Tổng nhu cầu hỗ trợ dự kiến cho các cơ sở, dự án đủ điều kiện trong năm 2027 khoảng 9,9 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết 05, các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề được khuyến khích đầu tư, khi thực hiện di dời vào CCN được hưởng hai nhóm hỗ trợ. Cụ thể, hỗ trợ 30% chi phí xây dựng nhà xưởng mới tại CCN nhưng tối đa không quá 550 triệu đồng/cơ sở; đồng thời hỗ trợ 100% chi phí thuê hạ tầng trong 5 năm, với mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/cơ sở cho cả 5 năm.

Ông Vũ Xuân Toản, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, cho biết: Trên địa bàn phường còn 16 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chưa có nhu cầu di dời do khó khăn về kinh tế. Thời gian tới phường sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật hiện trạng, nhu cầu mở rộng của nhóm này để có phương án vận động phù hợp. Đồng thời theo dõi sát tiến độ CCN Phương Nam 2 để sớm có quỹ đất bố trí cho các cơ sở đã cam kết di dời.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cơ khí Tuấn Việt, phường Cửa Ông – một trong những cơ sở được hỗ trợ di dời, đầu tư vào Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh.

Hiện nay các địa phương trên địa bàn thành phố đã hoàn thành rà soát, xác định 481 cơ sở có nhu cầu di dời, mở rộng hoặc đầu tư vào CCN với tổng nhu cầu mặt bằng khoảng 536.275m², tương đương 53,63ha. Để đưa chính sách vào thực tiễn, ngành Công Thương đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, đối thoại với các cơ sở sản xuất; đồng thời làm việc trực tiếp với các địa phương và chủ đầu tư hạ tầng để rà soát quỹ đất, khả năng tiếp nhận và tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Đến nay, toàn địa bàn đã có 22 CCN được thành lập, mở rộng, trong đó 7 cụm đã đi vào hoạt động, còn 15 cụm đang hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc triển khai xây dựng hạ tầng, tạo thêm quỹ đất để tiếp nhận các cơ sở sản xuất trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Công Thương, do chính sách được thực hiện theo cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, đến thời điểm báo cáo chưa phát sinh hồ sơ đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ và chưa có kinh phí giải ngân. Các cơ sở cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị và tổ chức di dời. Vì vậy, giai đoạn hiện nay được xác định là thời điểm quan trọng để chuyển từ rà soát, tuyên truyền sang triển khai cụ thể, ưu tiên những địa bàn đã có CCN hoạt động hoặc có khả năng tiếp nhận ngay trong năm 2026.

Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục vận động, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện thủ tục, xác định rõ vị trí và tiến độ di dời; đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các CCN, công khai quỹ đất, điều kiện tiếp nhận để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.