Quảng Tân: Đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm

Là xã miền núi với kinh tế chủ đạo là nông, lâm nghiệp, Đảng ủy và chính quyền xã Quảng Tân luôn chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, xã Quảng Tân có quy mô dân số trên 18.000 người, với 11.386 lao động trong độ tuổi. Trong đó, lao động nông nghiệp chiếm 3.388 người, lao động làm việc tại các khu công nghiệp và ngành Than là 1.877 người.

Mặc dù tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đã đạt hơn 80% nhưng phần lớn là lao động phổ thông, tay nghề thấp nên thu nhập chưa cao và việc làm thiếu bền vững. Bên cạnh đó, lực lượng lao động trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp còn chậm tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khiến chi phí đầu vào cao trong khi năng suất chưa đạt kỳ vọng.

Xã Quảng Tân phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh khai giảng khóa đào tạo nghề Xoa bóp - Bấm huyệt cho lao động nông thôn (tháng 8/2026).

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tân lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm hằng năm cho từ 350 lao động trở lên, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối nhiệm kỳ đạt 88,5%. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai với phương châm gắn kết chặt chẽ với giải quyết việc làm sau đào tạo; đào tạo theo nhu cầu thực tế của người lao động và quy hoạch phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp của địa phương dưới sự quan tâm, chung tay của cả hệ thống chính trị.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, Quảng Tân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: Tiến hành điều tra, thu thập số liệu về nhu cầu học nghề của lao động nông thôn để xây dựng kế hoạch phối hợp đào tạo sát với nguyện vọng của người dân; quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm giúp người lao động nắm bắt kịp thời thông tin thị trường và chủ động đăng ký tham gia. Hằng năm, xã duy trì tổ chức từ 2-3 lớp đào tạo nghề; đồng thời phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh tổ chức Ngày hội việc làm và liên kết với ngành Than để giới thiệu cơ hội việc làm ổn định cho người lao động.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, trong 9 tháng đầu năm, xã đã tổ chức được 2 lớp học nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp; giới thiệu việc làm cho 397 người, đạt 114% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các học viên lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả tại thôn Nà Cáng (xã Quảng Tân) thảo luận nhóm, giải bài tập tình huống.

Trước đây, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1993, trú tại thôn Tân Thanh) chủ yếu xoay quanh việc nhà, vườn tược và một tiệm gội đầu nhỏ với thu nhập bấp bênh. Luôn khao khát tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình, khi hay tin xã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh mở lớp đào tạo xoa bóp - bấm huyệt vào cuối tháng 8/2026, chị đã nhanh chóng đăng ký tham gia.

Khóa học kéo dài 3 tháng với sự hướng dẫn tận tình, sát sao từ đội ngũ giảng viên đã mang lại những bước chuyển biến tích cực. Từ một người chưa có nền tảng chuyên môn, đến nay chị Hằng đã từng bước nắm vững lý thuyết, nhận diện các huyệt đạo và thành thạo kỹ thuật xoa bóp chuyên sâu. Việc áp dụng hiệu quả kiến thức được học vào thực tế không chỉ giúp chị mở rộng dịch vụ tại tiệm, mà còn mang lại nguồn thu nhập mới ổn định, giúp gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Không riêng chị Hằng, nhiều lao động khác như các ông Phạm Ngọc Thích (thôn Tân Hợp), Đặng Trung Mạnh, Vũ Văn Lực (thôn Đông Thành)... cũng vươn lên ổn định kinh tế nhờ được học nghề và giới thiệu việc làm hiệu quả.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, bà Hoàng Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, cho biết: Xã sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Cụ thể, xã sẽ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp khu công nghiệp và ngành Than nhằm nắm bắt sát nhu cầu tuyển dụng để định hướng đào tạo gắn với thị trường; chú trọng công tác hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp và thanh niên chưa có việc làm ổn định. Đồng thời, thường xuyên đánh giá hiệu quả sau đào tạo, hỗ trợ người lao động tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế tại chỗ. Qua đó, Quảng Tân phấn đấu đến năm 2030 nâng thu nhập bình quân đạt từ 130-150 triệu đồng/người/năm.