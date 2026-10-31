Quảng Tân: Đánh thức lợi thế, mở hướng thu hút đầu tư

Trong không gian phát triển của khu vực miền Đông, xã Quảng Tân hội tụ nhiều điều kiện để hình thành những động lực tăng trưởng mới. Địa phương có quỹ đất, có nguồn lao động tại chỗ, có thế mạnh về nông nghiệp. Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, kết nối giao thông liên vùng ngày càng thuận lợi đang mở ra cơ hội để Quảng Tân phát huy tiềm năng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực.

Tuyến đường trục chính vào khu vực trung tâm xã được nâng cấp, mở rộng.

Lợi thế lớn nhất của xã Quảng Tân có thể kể đến là khả năng liên kết vùng khi hệ thống giao thông đường bộ kết nối trực tiếp với QL18A và cao tốc Hải Phòng - Móng Cái. Đặc biệt, tuyến đường sắt cao tốc Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng với ga dự kiến đặt tại xã Quảng Tân sẽ mở thêm khả năng kết nối vận tải, tạo lợi thế phát triển logistics đa phương thức trong tương lai.

Từ vị trí này, Quảng Tân có khả năng kết nối với nhiều đầu mối giao thương quan trọng, như: Cách cảng Hải Hà 20km; cảng Vân Đồn 35km; sân bay quốc tế Vân Đồn 30km, cửa khẩu quốc tế Móng Cái 60km; cảng Vạn Ninh - Móng Cái 70km; cảng Cái Lân - Hạ Long 110km và cảng Đình Vũ - Hải Phòng 128km. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trên địa bàn chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, đa dạng hóa phương thức vận chuyển, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và giảm chi phí nhiên liệu, cầu đường, logistics.

Cùng với lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông, các cơ chế ưu đãi về thuế, hỗ trợ di dời và thu hút đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp do thành phố ban hành cũng tạo thêm điều kiện để Quảng Tân nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Nắm bắt được các lợi thế đó, thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung kêu gọi thu hút đầu dự án lớn vào Quảng Tân. Nổi bật là Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH (khởi công tháng 12/2025). Dự án được quy hoạch đầy đủ các phân khu: Đất trang trại, nhà máy chế biến sữa, vườn trồng cây thí nghiệm, hệ thống xử lý nước sạch, khu xử lý nước thải, đất cây xanh cảnh quan… với tổng vốn đầu tư khoảng 3.440 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án có quy mô tổng đàn bò là 10.000 con; nhà máy chế biến sữa công suất 200 tấn sữa/ngày; áp dụng quy trình khép kín theo chuỗi sản xuất “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch” để chế biến các sản phẩm sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK đạt tiêu chuẩn quốc tế từ đồng đất Quảng Ninh.

Ông Vũ Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, cho biết: "Địa phương kỳ vọng, khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành chuỗi liên kết khép kín, bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp. Doanh nghiệp giữ vai trò “đầu tàu” về công nghệ, vốn, kỹ thuật; nông dân tham gia vào quy trình sản xuất công nghệ cao khép kín, sản xuất theo chuỗi giá trị".

Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Thành Hưng tổ chức ký ghi nhớ hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư thứ cấp vào dự án cụm công nghiệp Quảng Tân.

Cùng với dự án chăn nuôi bò sữa, hiện xã Quảng Tân cũng đã thu hút thành công thêm nhiều dự án lớn khác, như: Dự án cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A của Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Thành Hưng với diện tích khoảng 53ha, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng; dự án cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà B của Công ty CP Đầu tư xây dựng Quảng Ninh với quy mô 43ha, tổng mức đầu tư 436 tỷ đồng; dự án nhà máy sản xuất dược liệu Techvina Quảng Ninh của Công ty CP Techvina Quảng Ninh, quy mô 7,3ha, tổng mức đầu tư 236 tỷ đồng…

Bên cạnh đó là thu hút phát triển khu chăn nuôi tập trung, sản xuất dược liệu và các dự án du lịch sinh thái tại thác Bạch Vân, hồ Đầm Hà Động, gắn với công tác bảo tồn thiên nhiên, văn hóa của địa phương.

Cách làm nhất quán của xã Quảng Tân trong thu hút doanh nghiệp là địa phương cam kết giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC, công khai thông tin quy hoạch, kết nối lao động, chủ động tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những vấn đề phát sinh. Những cam kết này được cụ thể hóa trong quá trình giải quyết công việc, là điều kiện để doanh nghiệp yên tâm triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Thành Hưng, chia sẻ: "Chỉ sau gần 2 tháng khởi công dự án cụm công nghiệp Quảng Tân, chúng tôi đã GPMB được khoảng 60% diện tích. Dự kiến trong tháng 12/2026, dự án sẽ được bàn giao toàn bộ mặt bằng. Song song với đẩy nhanh tiến độ triển khai, chúng tôi đang tích cực xúc tiến đầu tư, tìm kiếm và kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu. Vừa qua, công ty đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với hơn 10 đối tác, nhà đầu tư thứ cấp và đại diện nhóm doanh nghiệp liên kết về đầu tư xây dựng nhà xưởng tại cụm công nghiệp. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy dự án bước đầu tạo được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, mở ra triển vọng sớm hình thành không gian sản xuất tập trung, thu hút thêm nguồn lực đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương".

Với lợi thế sẵn có, cùng cách làm chủ động, quyết liệt trong thu hút đầu tư, xã Quảng Tân đang từng bước mở rộng không gian sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực miền Đông của Quảng Ninh.