31 thanh niên phường Móng Cái 1 viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Những lá đơn tình nguyện không chỉ thể hiện quyết tâm sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, động viên các thanh niên đủ điều kiện tích cực đăng ký, tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Tại phường Móng Cái 1, 31 lá đơn tình nguyện đã được gửi sớm, khẳng định quyết tâm và hăng hái của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới.

Thanh niên phường Móng Cái 1 viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Đến tháng 10/2026, Ban CHQS phường Móng Cái 1 đã tiếp nhận 31 lá đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên trên địa bàn phường. Trong đó có nhiều công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc đã đi làm tại các công ty có mức lương ổn định. Đây là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và sự hăng hái của tuổi trẻ phường đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để có được kết quả đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 được triển khai bài bản, đồng bộ và chặt chẽ. Ngay từ đầu năm, các địa phương đã chủ động rà soát nguồn thanh niên, xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện nghiêm quy trình các bước theo quy định của Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp thanh niên và gia đình hiểu sâu hơn ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, Ban CHQS phường Móng Cái 1 tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhằm lan tỏa sâu rộng tinh thần tình nguyện nhập ngũ trong thanh niên và nhân dân. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tin tưởng rằng sẽ tiếp tục có thêm nhiều thanh niên phường Móng Cái 1 hăng hái viết đơn tình nguyện, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi lá đơn tình nguyện là một quyết tâm, một lời hứa của tuổi trẻ nơi địa đầu Tổ quốc Móng Cái sẵn sàng cống hiến và trưởng thành trong môi trường quân đội.