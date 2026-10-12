Phường Móng Cái 2: Nhận 15 lá đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027

Chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027, tuổi trẻ phường Móng Cái 2 đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước bằng những hành động thiết thực. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã nhận được 15 lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường nhận đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ của thanh niên.

Những lá đơn tình nguyện được viết bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên. Mỗi lá đơn là một lời hứa quyết tâm tiếp bước các thế hệ cha anh, sẵn sàng đem sức trẻ, trí tuệ để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Năm 2026, phường Móng Cái 2 đã xuất sắc hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 38/38 công dân lên đường nhập ngũ, đảm bảo chất lượng cả về chính trị lẫn sức khỏe. Tiếp nối kết quả tự hào đó, khí thế tòng quân năm 2027 tại địa phương đang sôi nổi hơn bao giờ hết.

Những lá đơn tình nguyện được viết bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm của

đoàn viên, thanh niên.

Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là thông điệp đẹp về lòng yêu nước, mà còn khẳng định ý thức trách nhiệm cao cả của thanh niên phường Móng Cái 2. Đây chính là những hạt nhân nòng cốt, sẵn sàng lên đường nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử hào hùng của tuổi trẻ quê hương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.