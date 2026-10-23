Phường Hà An: Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Mùa tuyển quân năm 2027, phường Hà An ghi nhận 21 thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những lá đơn thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần lan tỏa khí thế sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ phường Hà An phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

﻿năm 2027.

Đầu tháng 8/2026, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hà An tiếp nhận lá đơn tình nguyện đầu tiên của công dân Hoàng Quốc Nguyên, trú tại khu phố Hà An 2. Đến ngày 18/10, toàn phường có 18 thanh niên viết đơn tình nguyện. Trong 3 ngày khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, từ ngày 20 đến 22/10, có thêm 3 công dân tự nguyện đăng ký nhập ngũ, nâng tổng số lên 21 người.

Trong số đó, nhiều thanh niên dù có những dự định riêng vẫn chủ động lựa chọn môi trường Quân đội để rèn luyện, trưởng thành và cống hiến sức trẻ cho đất nước. Nguyễn Hoàng Quốc, trú tại khu phố Hoàng Tân 2, vừa tốt nghiệp THPT, có anh trai nhập ngũ đầu năm 2026. Dù thuộc diện được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, Quốc vẫn viết đơn tình nguyện với mong muốn được rèn luyện bản lĩnh, tác phong, tính kỷ luật và tinh thần vượt khó trong môi trường quân ngũ.

Nguyễn Hoàng Quốc chia sẻ: “Em nghĩ tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của nam công dân đối với quê hương, đất nước, mà còn là cơ hội để bản thân rèn luyện, trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội, góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cùng chung nguyện vọng, Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 2008, ở khu phố Hà An 1, cũng viết đơn tình nguyện sau khi hoàn thành chương trình THPT, mong muốn được rèn luyện bản lĩnh, ý chí và trưởng thành hơn trong môi trường Quân đội.

Những lá đơn được viết trong không khí khẩn trương của mùa tuyển quân, thể hiện tinh thần chủ động, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm của thanh niên phường Hà An đối với nhiệm vụ bảo vệ

﻿Tổ quốc.

Những lựa chọn ấy cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của thanh niên Hà An đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để đạt kết quả trên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã triển khai đồng bộ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chú trọng rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức khám sơ tuyển bảo đảm nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định.