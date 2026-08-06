Phường Hà An: Nam công dân viết đơn xung phong nhập ngũ năm 2027

Ngày 6/8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà An đã tiếp nhận đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ năm 2027 của thanh niên Hoàng Quốc Nguyên, trú tại khu phố Hà An 2, phường Hà An. Đây là công dân đầu tiên của phường tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ trong mùa tuyển quân năm 2027.

Sinh ra và lớn lên trong thời bình, được học tập, tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và quê hương Hà An anh hùng, thanh niên Hoàng Quốc Nguyên nhận thức sâu sắc rằng bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân. Được khoác lên mình màu xanh áo lính, đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hoàng Quốc Nguyên đã viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà An đã tiếp nhận đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ năm 2027 của thanh niên Hoàng Quốc Nguyên, trú tại khu phố Hà An 2, phường Hà An.

Trong lá đơn viết tay, anh Nguyên bày tỏ mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường Quân đội; sẵn sàng cống hiến sức trẻ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, anh cũng hứa sẽ tuyệt đối chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của quê hương và niềm tin của gia đình, địa phương. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành công dân gương mẫu, tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Lá đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ của thanh niên Hoàng Quốc Nguyên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Hà An, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện trong thanh niên toàn phường. Đây cũng là tấm gương đẹp, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục tô thắm truyền thống cách mạng, quê hương Hà An anh hùng.