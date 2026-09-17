Phúc tra công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027

Từ ngày 7 đến 16/9, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh đã cử các đoàn công tác tiến hành phúc tra công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) năm 2027 tại các xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đợt phúc tra được triển khai căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng năm 2025; các nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký, quản lý công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi SSNN, đáp ứng yêu cầu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Thượng tá Bùi Duy Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, chủ trì phúc tra công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027 tại phường Bãi Cháy.

Qua phúc tra, đoàn công tác tập trung đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác rà soát, đăng ký, quản lý nguồn công dân SSNN của các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Nội dung phúc tra gồm hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; sổ đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi từ năm 2020 đến năm 2025; sổ đăng ký nam công dân trong độ tuổi SSNN năm 2027; hồ sơ, danh sách công dân di chuyển nghĩa vụ quân sự đi học, đi làm, đi du học, xuất khẩu lao động; công dân chuyển đi, chuyển đến và công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ.

Đoàn cũng tiến hành đối chiếu, kiểm tra danh sách nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2027, được sắp xếp theo năm sinh; rà soát danh sách công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027. Qua đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác đăng ký, quản lý, đồng thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị khắc phục, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tại các đơn vị, đại diện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường, đặc khu và đại diện cơ quan, doanh nghiệp báo cáo kết quả rà soát nguồn công dân trong độ tuổi SSNN, tiến độ triển khai các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027; đồng thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan với đoàn phúc tra.

Đoàn công tác Bộ CHQS thành phố phúc tra công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027 tại phường Cao Xanh.

Kết thúc phúc tra tại từng đơn vị, đoàn công tác nhận xét, kết luận sơ bộ và lập biên bản phúc tra. Sau đợt phúc tra, Bộ CHQS thành phố sẽ có nhận xét bằng văn bản gửi các địa phương, đơn vị để tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Việc đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi SSNN có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm đầy đủ, chính xác nguồn tuyển và tạo cơ sở để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.