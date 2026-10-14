Truyền hình
Phát thanh
Báo in
English
中文
Đăng nhập
Báo Quảng Ninh điện tử
Chính trị
Xây dựng Đảng
Học và làm theo Bác
Theo kiến nghị cử tri
Quốc phòng toàn dân
Shorts
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn học - Nghệ thuật
Văn hoá
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
QTVGo
VTVGo-QN
Tìm kiếm
Chuyên mục
Chính trị
Xây dựng Đảng
Học và làm theo Bác
Theo kiến nghị cử tri
Quốc phòng toàn dân
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn học - Nghệ thuật
Văn hoá
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
Video QN360
QTVGo
VTVGo-QN
Truyền hình
Phát thanh
Báo in
0
Xã hội
70,65% - là tỷ lệ lao động Quảng Ninh làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân
14/10/2026 09:29
Báo Quảng Ninh trên
Tin liên quan
16.746 người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chế độ chính sách đối với lao động nữ”
Doanh nhân Quảng Ninh: Sẻ chia với cộng đồng
Chủ động nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển mới
Mỗi ngày một con số
12/10/2026 09:09
30% – là tỷ lệ xã, phường, thị trấn không ma túy Quảng Ninh phấn đấu đạt được năm 2026
10/10/2026 09:28
6.992 - là số lao động qua đào tạo tại Quảng Ninh trong 9 tháng năm 2026
09/10/2026 09:08
83% - là tỷ lệ kỹ thuật khám, chữa bệnh tuyến Trung ương được triển khai tại các bệnh viện ở Quảng Ninh
08/10/2026 09:19
23.650 - là số việc làm được tạo thêm trên toàn thành phố từ đầu năm đến nay
07/10/2026 09:09
1.630 - là tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên toàn thành phố đã được xếp hạng, phân loại
từ khóa:
#tỷ lệ lao động qua đào tạo
Cùng chuyên mục
Xây dựng môi trường sống không khói thuốc
Thuốc lá và những hệ lụy đối với sức khỏe
Lục Hồn phát huy khối đại đoàn kết từ công tác tuyên truyền
Hoàn thiện chính sách, nâng hiệu quả phòng, chống ma túy
Khơi dậy khát vọng làm giàu của nông dân Quảng Ninh
Bảo vệ người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến
Thần tốc, quyết liệt, chính xác trong thực binh diễn tập chống biểu tình bạo loạn, đánh bắt khủng bố
Lữ đoàn 170 trao quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại phường Hà Tu
VinWonders Cần Giờ: “Cỗ máy thời gian” đưa du khách du hành qua mọi mùa lễ hội khắp toàn cầu
Nhà đồng sáng lập Quỹ Thiện Tâm - bà Phạm Thu Hương: “Làm việc thiện để thấy mình sống có giá trị hơn”
Hiệu quả từ những chính sách chăm lo, hỗ trợ giáo dục
Gỡ “mạng nhện” đô thị
1.363.972 - là số người dân Quảng Ninh tham gia bảo hiểm y tế hiện nay
Kiến nghị, phản ánh ANTT trên VNeID
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khánh thành nhà đa năng tại Ba Chẽ
Cải tạo, nâng cấp chợ Hà Phong
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm, làm việc tại Trường THPT Chuyên Hạ Long, Trường Tiểu học và THCS Hà Tu
Đổi rác lấy quà - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Lặng thầm lan tỏa yêu thương
Quảng Ninh tiên phong chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”
Xem thêm
Đóng
QTV Go
Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.
app-store
google-play