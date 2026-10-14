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70,65% - là tỷ lệ lao động Quảng Ninh làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân

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Mỗi ngày một con số

từ khóa:

#tỷ lệ lao động qua đào tạo

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